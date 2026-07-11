« Un international portugais présent au Mondial s’engage en Saudi Pro League contre un chèque de 45 millions d’euros »

Tout indique que Francisco Trincão a disputé son dernier match sous les couleurs du Sporting Portugal. Le milieu offensif, capable d’évoluer aussi sur le flanc droit, fait l’objet d’une approche concrète d’Al-Ahli. Selon le journaliste Ben Jacobs, le club saoudien serait prêt à débourser 45 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Le club saoudien suit le joueur depuis plusieurs semaines et lui proposerait un salaire annuel de onze millions d'euros.

Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle, et les discussions entre les deux clubs progressent bien. Al-Ahli souhaite finaliser l’opération dans les 24 à 48 heures.

Révélé au SC Braga, le joueur avait rejoint le FC Barcelone en 2020 pour plus de trente millions d’euros.

Il n’a toutefois pas réussi à s’imposer en Catalogne : en 42 apparitions sous le maillot blaugrana, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Prêté successivement à Wolverhampton puis au Sporting, il a été recruté définitivement par le club lisboète en 2023 contre un chèque de dix-huit millions d’euros.

À Lisbonne, il a confirmé son talent en trois ans : 47 buts et 51 passes décisives en 208 matchs, contribuant largement aux titres de champion du Portugal 2024 et 2025 du Sporting.

International portugais à dix-neuf reprises (dont quelques minutes seulement lors de la Coupe du monde contre l’Ouzbékistan), Trincão est pressenti pour remplacer Riyad Mahrez, parti libre chez Al-Ahli.

Le Sporting, qui avait déjà cédé Morten Hjulmand à l’Atlético Madrid (40 millions) et Geovany Quenda à Chelsea (50 millions), perd donc un nouveau joueur clé pour un montant conséquent.

Pour pallier son départ, le club a déjà recruté Rodrigo Zalazar, acheté 30 millions d’euros à Braga, afin qu’il fasse oublier Trincão à l’Estádio José Alvalade.