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Dans Voetbalpraat, Vincent Schildkamp se montre très dur envers Quinten Timber. Il ne reste rien du joueur qui avait fait forte impression au Feyenoord, estime le commentateur après la prestation de Timber lors d’Allemagne - Pays-Bas (5-0).

« Quinten Timber. Sérieusement. Par rapport à il y a deux ans et demi, trois ans. La puissance et l’élan qu’il avait alors. Quand on compare cela à la première période qu’il joue contre l’Allemagne, c’est quand même incroyable de voir à quel point il en reste peu, non ? », s’interroge à voix haute un Schildkamp stupéfait dans l’émission.

« Je ne le vois pas jouer chaque semaine à Crystal Palace, je dois l’avouer », poursuit-il dans son analyse du match de Quinten Timber avec les Pays-Bas à Berlin. « Mais je me suis dit : Frenkie de Jong n’est pas là. Xavi aurait pu choisir Koopmeiners, mais Timber va mettre les gaz, vous n’avez pas idée. »

Le présentateur Milan van Dongen a lui aussi été frappé par la prestation du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille contre l’Allemagne. « Quand Timber a percé au Feyenoord, il avait tellement d’élan et de puissance. »

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Schildkamp partage entièrement l’avis de Van Dongen. « Ce n’est quand même pas normal ? Quand on compare cela à cette première période avec la sélection néerlandaise contre l’Allemagne, j’ai trouvé ça vraiment choquant. »

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« Pourtant, quand Timber était en forme et jouait bien au Feyenoord, il avait vraiment ces qualités. Il sait se retourner rapidement sur quelques pas. Ce n’est pas qu’il en soit incapable », souligne Schildkamp, convaincu que le milieu de terrain peut atteindre un niveau supérieur.

Plus tôt cette semaine, Henk Spaan s’était lui aussi montré très critique envers Timber dans Het Parool. « Il fait beaucoup penser à Mokio un mauvais soir : aucun sens du placement, beaucoup trop souvent devant le ballon. À la Juventus, Edgar Davids n’avait qu’une seule mission : protéger Zidane. C’était la tâche de Timber aux côtés de Veerman. »

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« Sois une sentinelle et laisse jouer celui qui est dans l’équipe pour ça. Dans cette sélection néerlandaise, tout le monde se croyait un as du ballon », a écrit Spaan dans sa chronique hebdomadaire.

Timber compte désormais 18 sélections avec les Pays-Bas. Il a fait ses débuts en équipe nationale en mars 2024, lors d’un match amical perdu 2-1 contre l’Allemagne.