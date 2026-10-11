Jamie O'Hara n'en peut plus de Jan Paul van Hecke. Selon l'ancien milieu de terrain, le défenseur central néerlandais n'apporte absolument rien à Tottenham Hotspur, qui a décroché un point samedi sur la pelouse de Manchester United (1-1).

Van Hecke n'a pas pu empêcher Bryan Mbeumo d'ouvrir le score à Old Trafford d'une frappe puissante dans le coin opposé, alors qu'il restait un quart d'heure à jouer. Réduit à dix, Tottenham a arraché un point dans le temps additionnel, mais cela ne change rien pour O'Hara.

« Mais qu'est-ce que fait Van Hecke ? Il a du ciment dans les chaussures », s'est exclamé O'Hara, stupéfait, après l'ouverture du score de Manchester United, lors du direct de talkSPORT.

« Quel joueur épouvantable. Van Hecke laisse un adversaire tirer librement dans sa propre surface de réparation. C'est une blague, cette équipe est une blague. J'en ai assez ! », a pesté l'ancien joueur de Tottenham, qui a tout de même arraché un point grâce à Dominic Solanke.

O'Hara se demande à voix haute pourquoi Tottenham a déboursé 60 millions d'euros l'été dernier pour Van Hecke, international néerlandais. « Qui l'a acheté ? Cette personne devrait être licenciée ! »

« C'est un âne. Nous avons laissé partir Vuskovic et récupéré un âne à la place. Chaque fois qu'un joueur se retrouve face à lui en un contre un, il tire. C'est épouvantable ! », a conclu le consultant.

Van Hecke compte désormais six matches de Premier League, pour un but inscrit sur cette période. Le défenseur a également disputé un match en EFL Cup.