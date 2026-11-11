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Ian Maatsen a prolongé son contrat avec Aston Villa, a annoncé mercredi le club de Premier League. Selon Fabrizio Romano, le défenseur est désormais lié au club jusqu’à la mi-2032. Son précédent contrat courait jusqu’à l’été 2030.

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Aston Villa discutait avec Maatsen et ses représentants depuis août. Après plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé pour un contrat de plusieurs années avec le Néerlandais.

Maatsen a été recruté en 2024 en provenance de Chelsea pour 45 millions d’euros. Le latéral gauche a récemment disputé son 100e match avec le vainqueur de la Ligue Europa.

« Depuis son arrivée à Villa Park, Maatsen est devenu un élément important de l’effectif. Il impressionne les supporters par sa vitesse, son énergie et ses qualités offensives sur le flanc gauche. »

« À 24 ans, Maatsen continue de progresser et reste l’un des plus grands talents du football. Il joue un rôle clé dans les succès de Villa, tant dans les compétitions nationales qu’en Europe », peut-on lire sur le site du club.

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Maatsen avait auparavant passé plusieurs années sous contrat avec Chelsea, sans parvenir à s’y imposer. Entre-temps, il avait notamment été prêté à Coventry City et à Burnley.

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Le latéral gauche est arrivé à Villa après un passage par Dortmund. C’est à Birmingham que Maatsen a attiré l’attention de la sélection néerlandaise. Il compte désormais une sélection avec les Pays-Bas.

Il est possible que Xavi donne du temps de jeu à Maatsen vendredi face à la Grèce en Ligue des nations. Virgil van Dijk est absent en raison d’une blessure, ce qui rend probable le repositionnement de Micky van de Ven dans l’axe et une titularisation de Maatsen au poste de latéral gauche.

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Maatsen a participé dimanche à un match spectaculaire. Villa a mené 0-2 puis 2-4 contre Manchester United, mais a finalement dû se contenter d’un nul 4-4.