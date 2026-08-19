Les fans de Feyenoord sont profondément déçus par le transfert imminent de Lutsharel Geertruida au PSV. Sur Instagram, le défenseur des Pays-Bas est vivement pris à partie, et Quinten Timber en prend lui aussi pour son grade.

Mardi, Fabrizio Romano a annoncé que Geertruida souhaitait rejoindre le PSV. Le club d’Eindhoven est tout proche d’un accord avec le RB Leipzig pour un prêt assorti d’une option d’achat de quinze millions d’euros.

Geertruida, qui a disputé plus de deux cents matches avec Feyenoord, est vivement pris pour cible sur les réseaux sociaux par des supporters déçus du club de Rotterdam.

Sous une publication de Quinten Timber, à laquelle Geertruida a réagi, le défenseur est attaqué. Lorsque Timber prend la défense de son ami, il en prend également pour son grade. « Des rats entre eux, hein ? »

Sous la dernière publication de Geertruida lui-même aussi, de très nombreuses réactions ont été postées au sujet de son transfert. Les fans de Feyenoord publient fréquemment l’emoji du serpent

Enfin, le grand compte Instagram Hieropzuid, qui publie habituellement des informations sur Feyenoord, a lui aussi publié un message. « Le mot amour du club a aujourd’hui perdu tout son sens. Lutsharel Geertruida est en route vers le PSV, alors qu’il y avait d’autres options, même en Premier League avec Everton. Tous les souvenirs dans le Sud : le titre, le brassard de capitaine, 14 ans dans notre club, la formidable relation avec les supporters, tout cela n’a servi à rien. Des paroles, pas des actes. »

« Geertruida, Kökcu et Bijlow étaient les seuls dont nous pouvions encore attendre de l’amour du club. Mais cela non plus n’est apparemment plus une évidence », conclut Hieropzuid, qui appelle ensuite à ne pas publier de menaces dans les commentaires.











