Como a signé mercredi soir la plus large victoire ex aequo de l’histoire de la Ligue des champions. Avec son succès 1-9 sur la pelouse du RC Lens, l’équipe de Cesc Fàbregas, entraîneur à succès, a égalé les victoires record 8-0 de Liverpool et du Real Madrid contre Besiktas et Malmö FF, respectivement. Fàbregas a tiré les leçons du récent match contre Manchester United pour continuer à jouer résolument l’attaque face à Lens.

Le 21 octobre, Como avait remporté une victoire éclatante 4-1 contre Manchester United. Après le but du 4-0 inscrit par Jacobo Ramón à la 76e minute, Fàbregas avait demandé à ses joueurs de lever le pied. Como avait perdu la maîtrise du match, qu’il contrôlait jusque-là fermement, et encaissé un but de l’international néerlandais Joshua Zirkzee dans le temps additionnel.

« Je regrette les dix dernières minutes, avait déclaré Fàbregas après cette rencontre. J’ai dit aux joueurs d’arrêter de courir et de rester dans l’axe, et je le regrette, car je suis toujours le premier à les encourager à se battre jusqu’au bout. Leur but m’a fait mal parce que nous avons relâché notre intensité. C’était ma faute. »

Mercredi, Como menait 0-3 à Lens à la pause. La star de l’équipe, Nico Paz, raconte que Fàbregas a surpris ses joueurs dans le vestiaire. « Nous pensions qu’il allait nous demander de lever un peu le pied contre Lens, comme nous l’avions fait quelques semaines plus tôt contre Manchester United. Mais il a dit : "Je veux voir combien de buts vous pouvez marquer ce soir." »

« Et nous avons finalement marqué neuf buts. Nous avons totalement dominé le match et pleinement mérité notre victoire », estime Paz, auteur d’un but et de deux passes décisives face à des Français dépassés. L’ancien attaquant du FC Utrecht Tasos Douvikas a inscrit un triplé et est le meilleur buteur de la Ligue des champions avec six réalisations.

Como est la première équipe italienne à inscrire plus de sept buts à l’extérieur en Ligue des champions ou dans la compétition qui l’a précédée, la Coupe d’Europe des clubs champions. Como n’est en outre que la deuxième équipe à marquer neuf buts dans un match de Ligue des champions, après le Bayern Munich (9-2 contre le Dinamo Zagreb).

« Je suis heureux, c’est le football et tout nous a réussi », confie Fàbregas après la rencontre au micro de Sky Sport Italia. « Les garçons ont bien joué. Maintenant, nous devons nous préparer pour un match très important dimanche, le neuvième d’une série entre les trêves internationales. » Como se déplacera dimanche chez l’Inter en Serie A.

« C’est une soirée fantastique pour Como, pour tous nos supporters et pour beaucoup de garçons ici qui sont au début de leur carrière. Mais ils doivent garder les pieds sur terre, rester humbles, continuer à apprendre et ne pas penser que tout ira de soi à partir de maintenant. »

« Ils doivent continuer à travailler dur pour pouvoir reproduire de telles performances », explique Fàbregas, moins satisfait du but encaissé face à Ruben Aguilar. D’une superbe volée sur corner, l’ancien coéquipier de Fàbregas à l’AS Monaco a signé le plus beau geste côté français.

« Je suis en colère à cause du but encaissé, car nous avons changé quelque chose en défense avec les trois remplacements », déclare l’Espagnol. Il a pourtant aussi apprécié le but, en secret. « Je lui ai dit que je ne l’avais jamais vu marquer un but pareil ! C’était vraiment un but fantastique », conclut Fàbregas.