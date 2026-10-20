Pour Nathan Aké, le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et le Slavia Prague n’a duré que dix-huit minutes. Le défenseur néerlandais s’est rapidement blessé et a été contraint de quitter le terrain à Istanbul.

Aké s’est assis sur la pelouse et semblait souffrir du genou. Ses coéquipiers ont vite fait signe au banc que l’international néerlandais ne pouvait pas continuer et qu’un remplacement était nécessaire.

Un coup dur pour Aké, habituellement titulaire à Fenerbahçe. Reste à savoir si le défenseur sera rétabli à temps pour le choc contre Galatasaray lundi prochain.

Aké a toutefois pu quitter le terrain par ses propres moyens et n’a pas eu besoin d’une civière pour rejoindre les vestiaires. Sa blessure ne semble pas grave, même si un examen médical doit encore être effectué.

L’international néerlandais aux 62 sélections a signé un contrat de trois ans en Turquie l’été dernier. Aké compte désormais dix-huit matches sous le maillot de Fenerbahçe.

Oguz Aydin et Mason Greenwood ont donné deux buts d’avance au grand club turc en onze minutes. Le Slavia Prague a rapidement réduit l’écart, relançant le suspense dans cette rencontre.