Un international néerlandais déclare forfait en raison d’une blessure, mais son club tient un autre discours

Ryan Gravenberch est absent de la sélection des Pays-Bas en raison d’une blessure, mais des doutes subsistent sur la gravité de celle-ci. L’entraîneur Andoni Iraola n’exclut pas que le milieu de terrain puisse jouer dimanche contre Crystal Palace.

Voetbal International confirme que Gravenberch est absent de la sélection du sélectionneur Xavi Hernández pour les matches internationaux contre la Grèce et l’Allemagne en raison d’une blessure. Le milieu de terrain est habituellement un membre régulier de l’équipe des Pays-Bas, mais devra manquer la prochaine trêve internationale. Il souffre d’une blessure au talon qui l’a déjà gêné lors des derniers matches.

Dimanche dernier, Gravenberch est resté 90 minutes sur le banc lors de la défaite à domicile contre Arsenal (0-1). Mercredi, il ne figurait pas du tout dans le groupe pour le match de Ligue des champions contre Fenerbahçe, perdu 3-2 par Liverpool.

Gravenberch a déclaré forfait avec l’équipe des Pays-Bas pour la trêve internationale de la semaine prochaine. Son absence avec Liverpool contre Crystal Palace dimanche prochain semblait donc logique, mais Iraola a livré une mise à jour surprenante vendredi en conférence de presse.

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« La situation reste inchangée. Notre seul joueur incertain est Ryan », a déclaré Iraola. « Pour Ryan, nous évaluons la situation au jour le jour, a-t-il poursuivi. C’est une question de douleur. Nous devons attendre de voir s’il peut la supporter et s’il peut jouer dimanche. »

Liverpool devra de toute façon se passer de plusieurs autres joueurs contre Crystal Palace. Jeremie Frimpong est absent en raison d’une blessure musculaire, tandis que Hugo Ekitiké souffre de problèmes au tendon d’Achille. Conor Bradley et Giovanni Leoni sont eux aussi indisponibles pour Iraola pour le moment en raison de blessures au genou.

Le possible retour de Gravenberch serait bienvenu pour Liverpool, le grand club anglais ayant désormais subi deux défaites consécutives après cinq victoires de suite. Iraola sait que les récents résultats suscitent de l’inquiétude, mais appelle à ne pas perdre de vue la situation dans son ensemble. « Nous ne sommes pas aussi mauvais que nous en avons l’air aujourd’hui. Il y a une semaine, nous n’étions pas non plus aussi bons que nous le paraissions alors. »