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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Un international néerlandais aux 62 sélections pris pour cible après une soirée catastrophique en Ligue des champions

Nathan Aké est la cible des critiques dans les médias britanniques comme turcs. Le défenseur néerlandais a joué un rôle dans la défaite 6-0 de son équipe, Fenerbahçe, face à Aston Villa.

Fenerbahçe avait fait match nul 1-1 contre l'AS Roma lors de la première journée de la Ligue des champions et se rendait à Birmingham en quête de sa première victoire de la saison dans cette lucrative compétition.

À la pause, cet objectif semblait déjà presque hors de portée. En première période, Nicolas Jackson a frappé sans pitié à deux reprises, après l'ouverture du score de Johan Manzambi à la douzième minute.

Aké a particulièrement été à la peine sur les buts du 2-0 et du 3-0. Le quotidien britannique Daily Mail n'a pas épargné l'ancien joueur de Manchester City et de Chelsea, entre autres. Ederson, ancien gardien de City, a lui aussi essuyé les critiques.

« Ederson et Aké, s'ils avaient joué ainsi à City, n'auraient jamais remporté autant de trophées. Le gardien brésilien a semblé extrêmement emprunté sur la frappe de Jackson. Aké a été encore pire. Il n'a presque rien fait pour arrêter le tir de Jackson et, comme le reste de l'équipe, il a semblé peu motivé pendant la majeure partie du match. »

En Turquie non plus, le joueur aux 62 sélections avec les Pays-Bas n'a pas convaincu. « D'énormes espaces se sont créés entre Skriniar et Aké, ainsi qu'entre Aké et Archie Brown. Ajoutez à cela la distance entre la défense et le milieu de terrain : l'équipe s'est étirée et ses lignes se sont disloquées », écrit un chroniqueur de Yeni Safak. La plupart des journaux turcs lui ont attribué la note de 5 pour sa prestation.

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