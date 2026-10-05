Dans sa chronique pour Voetbal International, Nico Dijkshoorn s’en est pris à Virgil van Dijk et à Samuël Sanches, l’attaché de presse de l’équipe des Pays-Bas. À l’inverse, Noa Lang reçoit justement des compliments.

Tout cela a à voir avec l’attitude des internationaux néerlandais envers la presse néerlandaise. Il y a deux semaines, Van Dijk a créé une ambiance électrique lors d’une conférence de presse, où il a adressé plusieurs reproches aux journalistes présents. Et ce, alors que le sélectionneur Xavi Hernández soulignait justement en permanence qu’il voulait créer une seule famille chez les Pays-Bas.

« Xavi ne le dira jamais lui-même, mais Virgil van Dijk est son plus gros problème en termes de communication », affirme Dijkshoorn. « Il est pour le moins maladroit que le capitaine de l’équipe des Pays-Bas affiche une profonde méfiance envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à un journaliste dans chaque petite interview contractuellement obligatoire. »

« Virgil traite des journalistes chevronnés comme des gamins qui lui demandent s’il veut acheter des timbres de charité pour enfants. Je ne sais pas où les choses ont dérapé ni quand cela s’est produit exactement, mais chaque interview avec Virgil van Dijk ressemble à une conversation avec un homme politique. En réalité, quand on regarde le visage de Virgil van Dijk pendant qu’il répond aux questions obligatoires, on peut presque s’attendre à chaque fois à la phrase suivante : “Ce sont vos mots.” »

« Jusqu’à présent, Samuël Sanches n’a montré qu’une seule chose : il laisse tout lui échapper de façon totalement incontrôlée », lance aussi Dijkshoorn, impitoyable envers l’attaché de presse. « Tout attaché de presse voit bien que l’attitude de Virgil van Dijk est mortelle pour une bonne relation avec la presse néerlandaise. La querelle entre Valentijn Driessen et Virgil prouve justement que rien n’a changé du tout. Sanches n’a apparemment aucune influence sur l’orgueil gonflé du capitaine des Pays-Bas. »

Lang, en revanche, est couvert d’éloges par Dijkshoorn pour la manière dont il accorde ses interviews. « La manière dont on s’est présentés en première période, ça doit cesser un jour. Ça nous arrive trop souvent. Je n’ai aucune idée de la raison. Si tu veux être un grand pays du football, tu dois le montrer et simplement gagner ce genre de matches. En première période, ils en voulaient plus que nous et c’est quand même problématique », avait déclaré Lang la semaine dernière après Grèce - Pays-Bas (2-2).

« Je me suis redressé de mon canapé spécial foot en levant les bras au ciel », raconte Dijkshoorn. « Cela faisait combien de temps que quelqu’un de l’équipe des Pays-Bas n’avait pas parlé sans avoir une livre de farine dans la bouche ? Nous avons tous assisté à un moment clé lorsque Noa Lang a dit avec franchise qu’il avait vu ce que nous avions tous vu, nous aussi. C’était mauvais. C’était arrogant. C’était hautain. »

Pourtant, Dijkshoorn s’attend aussi à ce qu’une personne n’ait pas été très heureuse de l’interview de Lang : Samuël Sanches. « Je suis curieux de connaître les conversations que le prétendu prodige des relations publiques Samuël Sanches a eues ces derniers jours avec Virgil et Noa », conclut-il.