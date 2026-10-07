Un international de l’équipe des Pays-Bas provoque la colère des supporters avec une vidéo : « Ce clown doit arrêter le football »

Des images étonnantes d’Emmanuel Emegha circulent sur internet. L’attaquant de 23 ans a été aperçu à Paris, mais affirme ne pas être footballeur, plutôt artiste.

Emegha est filmé le soir dans la rue, dans la capitale française, et on lui demande comment était « le show ». On ne sait pas totalement de quelle représentation ou de quel concert il s’agit. « Le show était sympa », répond-il.

Les garçons qui l’interpellent lui souhaitent ensuite de bien profiter de Paris. « Merci. J’ai deux jours de libre, donc j’en profite », répond le Néerlandais.

Quand il est finalement interrogé sur son métier et que quelqu’un répond « footballeur », Emegha lance, sans doute sur le ton de la plaisanterie : « Non, je ne suis pas footballeur. Je suis un artiste. »

Cette curieuse discussion a provoqué de nombreuses réactions sur X. Surtout de la part des fans de son club, Chelsea, avec lequel il n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

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« Ce clown n’a même pas encore intégré le groupe, mais il va en boîte », réagit quelqu’un. « Quel gaspillage d’argent, mec », estime un autre. Un troisième écrit : « Ce garçon doit arrêter le football. Le prochain Madueke, à un autre poste. »

Emegha compte jusqu’à présent deux sélections avec l’équipe des Pays-Bas. En novembre dernier, il est entré en jeu contre la Pologne (1-1) puis contre la Lituanie (victoire 4-0).