Un international belge aux 50 sélections affiche une nette préférence entre Jérémy Doku et Mika Godts

Mercredi soir, Mika Godts et le Paris Saint-Germain affrontent Manchester City, où son concurrent Jérémy Doku fait sensation. Des spécialistes du football belge se penchent, dans Sporza, sur la question de savoir qui est l’ailier gauche idéal pour la sélection belge.

« Jeremy a été fantastique », s’enthousiasme le consultant Filip Joos à propos de la prestation de Doku dimanche contre Liverpool (victoire 0-3). « Et je suis content pour lui, parce qu’en Belgique, une certaine idée commençait déjà à s’installer : pour les supporters, Godts est trois fois meilleur que Doku. Attendons quand même un peu, les gars. »

L’ancien international Gert Verheyen, qui compte 50 sélections avec la Belgique, affiche lui aussi une nette préférence pour Doku. « Ce poste d’ailier gauche en sélection, il est quand même pour Doku, non ? Et si quelqu’un d’autre veut jouer, il doit aller à droite. Nous en sommes bien là désormais. »

Verheyen souligne toutefois qu’il a récemment apprécié les prestations de Godts en Ligue des nations. « On peut dire que Godts nous a fait une agréable première impression. Il a bien joué », estime l’ancien meilleur buteur du Club Bruges.

Ce que Verheyen apprécie particulièrement chez Godts, c’est que l’ancien joueur de l’Ajax continue obstinément de tenter sa chance sur l’aile. « Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné contre la Turquie, mais il a continué à essayer. J’ai trouvé ça formidable. »

Avant d’ajouter aussitôt : « Mais c’est précisément sur ce point qu’il a été sanctionné le week-end dernier en France. Il a perdu beaucoup de ballons et, à Paris, ils n’ont pas l’habitude de ça. Ils ont du mal à le supporter. »

Verheyen sait que Doku a beaucoup de concurrence sur l’aile gauche. Leandro Trossard et Dodi Lukébakio peuvent également y jouer. « Mais le côté gauche est pour Doku », affirme cet observateur des Diables rouges.