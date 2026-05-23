Un international anglais critique sévèrement le sélectionneur Thomas Tuchel : « C’est un choc pour moi. C’est de la folie ! »

La sélection anglaise pour la Coupe du monde continue de faire beaucoup parler d'elle. Vendredi, le sélectionneur Thomas Tuchel a dévoilé la liste des joueurs qu'il emmènera à la phase finale, et l'absence de quelques grands noms a particulièrement retenu l'attention. Kyle Walker, entre autres, ne comprend pas cette décision.

Après l’exclusion déjà médiatisée de Harry Maguire, annoncée jeudi, Tuchel a réservé d’autres surprises vendredi en laissant également Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold à quai.

International à 96 reprises, Walker se dit particulièrement consterné par la non-sélection d’Alexander-Arnold. « C’est du jamais-vu qu’un joueur du Real Madrid ne figure pas dans la sélection anglaise », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Pour une raison que j’ignore, le sélectionneur a fait ce choix. C’est notre entraîneur pour la Coupe du monde, nous devons lui faire confiance. Plus nous soutiendrons les garçons, mieux ça se passera », a déclaré Walker, avant de réaffirmer qu’Alexander-Arnold aurait dû faire partie du groupe.

« Tout le monde parle de ce que Trent ne fait pas bien. Parlons plutôt de ce qu’il fait bien. C’est probablement le meilleur arrière droit du monde en matière de passes, de centres et de passes décisives. Et puis, il y a son palmarès impressionnant, avec des matchs exceptionnels. C’est de la folie qu’il ne soit pas sélectionné. »

Il peine également à digérer l’exclusion de son ancien coéquipier à Manchester City, Phil Foden : « C’est un choc, car je sais de quoi Phil est capable. »

Âgé de 35 ans, Walker compte 96 sélections et a disputé son dernier match international en juin dernier.