Selon un rapport de Sky, Hull City travaille actuellement de manière intensive sur le recrutement de Vagnoman. Le promu en Premier League aurait ainsi relevé son offre de 5,5 à 6,5 millions d’euros d’indemnité de transfert. En outre, le VfB conserverait 50 % des droits de transfert du joueur de 25 ans et pourrait donc toucher une part sur de futurs transferts éventuels.

Le VfB n’a toutefois pas encore donné son feu vert à un départ vers l’Angleterre à ce jour. Aucun accord n’a non plus encore été trouvé entre Vagnoman et Hull, les discussions se poursuivant selon Sky. En cas de conclusion de l’opération, un contrat de quatre ans jusqu’en 2030 attendrait le double international allemand en Premier League. Il reste encore du temps jusqu’à mardi soir, moment où le mercato estival fermera ses portes.

Vagnoman était certes initialement considéré cet été comme un candidat à un départ au VfB. La semaine dernière, Bild avait toutefois rapporté que les Souabes voulaient finalement absolument conserver l’arrière latéral après l’absence de Nikolas Nartey due à une blessure. Le contrat de Vagnoman court encore jusqu’en 2028.

Comment Josha Vagnoman a-t-il commencé la saison au VfB Stuttgart ?

Originaire de Hambourg, il avait été titulaire lors des deux matches officiels de ce début de saison, et lors de la défaite 5-1 contre le FC Bayern pour l’ouverture de la Bundesliga vendredi dernier, il s’est signalé en l’espace de quelques minutes par un doublé insolite : d’abord, Vagnoman a inscrit à la 52e minute le but de l’égalisation provisoire à 1-1, puis il a marqué contre son camp peu après, portant le score à 1-3 du point de vue de Stuttgart (57e).

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Vagnoman avait rejoint le VfB en 2022 en provenance du HSV et a disputé jusqu’à présent un total de 126 matches officiels avec Stuttgart (dix buts, 14 passes décisives). Dans le système en 3-4-2-1 de Hull, le capitaine Lewie Coyle serait le principal concurrent de Vagnoman sur le flanc droit. Le promu a lancé sa nouvelle saison de Premier League par une surprenante victoire 2-0 à domicile contre Manchester United, avant d’enchaîner le week-end dernier avec un succès 1-0 sur le terrain de l’autre promu Coventry City. Les six premiers points en vue du maintien espéré sont donc déjà au compteur.

Vagnoman compte jusqu’ici deux sélections avec l’équipe d’Allemagne. Il a fêté ses débuts internationaux en mars 2023 lors d’une défaite 3-2 en match amical contre la Belgique, avant de ne plus être convoqué pendant trois ans. En mars de cette année, le sélectionneur de l’époque Julian Nagelsmann avait ensuite rappelé à la surprise générale le joueur de Stuttgart pour les matches amicaux contre la Suisse et le Ghana ; lors de la victoire 2-1 contre les Africains, Vagnoman était entré en jeu après environ une heure. Il n’a ensuite pas réussi à intégrer le groupe pour la Coupe du monde et Vagnoman espère une nouvelle chance sous le successeur de Nagelsmann, Jürgen Klopp.