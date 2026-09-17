Dans un documentaire sur le parcours de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026, l'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe anglaise, a défendu ses changements défensifs controversés lors de la défaite en demi-finale face à l'Argentine.

Tuchel a assumé la responsabilité de son basculement vers un système plus défensif, expliquant les raisons de ce changement, tout en reconnaissant un mauvais timing.

Alors que l'Angleterre menait 1-0 jusqu'à la 85e minute, elle a subi une défaite surprise face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026 (1-2).

Deux mois plus tard, Thomas Tuchel souffre encore du choc de ce revirement dramatique des événements.

Tuchel a déclaré dans le documentaire : « Vous pouvez essayer de me tuer ici, mais c'est ma cicatrice, pas la vôtre. »

Le technicien allemand a échoué à mener l'Angleterre vers son premier titre en Coupe du monde depuis 1966, et la presse britannique lui a imputé la responsabilité principale de cette désillusion en raison de ses choix tactiques prudents.

Tuchel a déclaré, selon les propos rapportés par la chaîne « RMC SPORT » : « Personne ne souffre plus que moi, personne ne veut gagner plus que moi. Ils peuvent te torturer sans fin en pensant : "Si tu avais fait d'autres changements, nous aurions gagné le match." Mais tu n'en sais rien. »

L'Allemand a néanmoins reconnu qu'il était peut-être passé à un système défensif trop tôt dans le match, arguant que la fatigue croissante de l'Angleterre tout au long du tournoi, ainsi que l'avancée tardive de l'Argentine, l'avaient contraint à prendre cette décision.

Il a poursuivi : « Bien sûr, nous aurions pu procéder à des changements offensifs. Personne ne sait ce qui se serait passé, nous aurions pu le faire, et peut-être aurions-nous perdu 2-1, et l'on se serait demandé : "Est-il fou ? Il a terminé le match contre la Norvège avec cinq défenseurs, alors pourquoi ne l'a-t-il pas terminé avec cinq défenseurs (contre l'Argentine) ?" »

Il a continué : « Je pense, sur la base de ce que j'ai vu, de mon expérience, des informations dont je disposais et du niveau d'audace dont l'Argentine a fait preuve — des changements successifs, des remplacements offensifs incessants — que c'était ma solution au problème. C'est là l'essence de l'intervention d'un entraîneur. J'essaie d'aider ; nous ne faisons rien par égoisme ou quoi que ce soit de ce genre. Nous essayons simplement d'aider. »

Après qu'Anthony Gordon a ouvert le score à la 55e minute, l'équipe anglaise s'est retrouvée sous une forte pression, qui a atteint son paroxysme au moment de la pause hydratation, en milieu de seconde période.

C'est à ce moment-là que Thomas Tuchel a pris la décision de remplacer Gordon par le défenseur Ezri Konsa.

Tuchel se souvient : « Un moment décisif, si je reviens en arrière et me remémore ce qui a influencé mes décisions : nous avons concédé un but tout fait juste avant la pause hydratation. Et je me suis dit : nous ne survivrons pas à ça. C'est la fin. Nous n'avons pas la possession, nous ne défendons pas bien, nous ne défendons pas correctement dans le 4-4-2. Nous avons besoin d'aide. »

Il a conclu : « J'ai choisi le 5-3-2, et nous avons changé notre structure. Parce que je pense que nous pouvons mieux gérer les centres, et que nous avons toujours trois défenseurs dans l'axe si les centres se poursuivent. Ensuite, nous sommes passés au 5-4-1. J'ai même pensé : "Nous allons passer cette épreuve." Mais c'était trop tôt. Trop tôt pour cet état d'esprit. »

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