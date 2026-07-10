Un indice sur la date de sa retraite ?... Salah fait une promesse aux supporters égyptiens

Mohamed Salah, la star de l’équipe nationale égyptienne, a adressé un message d’espoir aux supporters des Pharaons à l’issue de leur participation à la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont atteint pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe du monde avant d’être éliminés par l’Argentine (2-3) à l’issue d’une rencontre controversée.

Sur son compte « X », l’attaquant a publié : « Je sais que vous êtes encore déçus, mais je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit un nouveau départ pour le football égyptien sur la scène internationale. »

Il a ajouté : « Se qualifier pour la Coupe du monde ne suffira pas, et y participer ne suffira pas non plus. Cette équipe mérite votre confiance. »

Rappelons que Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a modifié le poste de Salah lors de la plupart des matchs de la Coupe du monde, le faisant passer d’ailier droit à meneur de jeu, et que la légende de Liverpool a réussi à s’adapter à son nouveau rôle au sein des Pharaons.



