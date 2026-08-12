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Un impact immédiat : Salah bouleverse la carte touristique de Trébizonde

Trabzonspor
M. Salah
Turquie
Égypte

Pas seulement un transfert footballistique

Ercüment Çelebi, président de la chambre de commerce et d'industrie de Trabzon, a révélé l'impact du transfert de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor sur le mouvement touristique de la ville.

Çelebi a affirmé que le transfert de Salah avait généré une forte demande touristique en faveur de Trabzon, non seulement en provenance d'Égypte mais aussi de divers pays d'Afrique du Nord, soulignant que la ville cherche à exploiter cet intérêt pour dynamiser le tourisme tout au long de l'année.

Il a expliqué, via le site 61saat, spécialisé dans l'actualité de la ville turque, que les hôtels de Trabzon connaissent habituellement des périodes d'affluence pendant seulement 3 ou 4 mois de l'année, avant que les taux d'occupation ne baissent. C'est pourquoi les acteurs concernés travaillent à tirer parti de nouveaux facteurs d'attraction pour prolonger la saison touristique.

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Le club de Trabzonspor avait annoncé jeudi dernier l'arrivée de Mohamed Salah, dans le cadre d'un transfert libre, pour une durée de deux saisons, après l'expiration de son contrat avec Liverpool à la fin de la saison dernière.

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