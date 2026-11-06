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Said El Mala, révélation de Cologne, a réagi aux récentes rumeurs qui l’envoient au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert retentissant. Le jeune international allemand réalise une saison exceptionnelle en Bundesliga et reste concentré sur son club actuel malgré les spéculations grandissantes.

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El Mala suscite l’intérêt sur le marché des transferts

El Mala ne prête aucune attention aux rumeurs de transfert de plus en plus nombreuses concernant son avenir. À 20 ans, l’ailier s’est imposé comme l’une des révélations de la Bundesliga avec Cologne. Ses excellentes performances tout au long de la saison 2025-2026 ont attiré l’attention du PSG. Le géant français a suivi son profil de près ces derniers mois, dans l’optique de renforcer son attaque.

Un transfert cet hiver paraît toutefois très peu probable. Le club parisien ne devrait pas formuler d’offre officielle lors du mercato de janvier, ce qui permettra à l’international allemand de se concentrer entièrement sur sa saison en championnat.

L’intérêt d’un grand club flatte l’ailier

Récemment interrogé par Sky Germany sur les liens évoqués avec le PSG, le jeune attaquant n’a pas éludé le sujet, reconnaissant avoir connaissance des informations qui circulent.

« Ce serait mentir que de dire que je ne suis pas honoré par cet intérêt, a reconnu El Mala. C’est un club immense. Pour être honnête, je lis aussi ce qui se dit, mais je ne sais pas trop quoi en penser. »

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Concentré sur le présent

Cologne compte beaucoup sur El Mala cette saison. L’ailier a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, contribuant largement à l’animation offensive de son équipe. Il a tenu à réaffirmer son engagement envers son club actuel.

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« J’ai dit la même chose l’an dernier, quand toutes ces rumeurs ont commencé à circuler, a-t-il ajouté. Je veux me concentrer sur le présent. Je veux simplement jouer au football, donner le meilleur de moi-même et aider le club, comme il m’aide. Je veux apporter de la joie au club et à la ville grâce à mes performances. Pour la suite, on verra. »

Un transfert cet été reste possible

Si le club parisien devrait mettre sa démarche en suspens en janvier, un transfert cet été reste possible. La progression d’El Mala en Allemagne continuera sans aucun doute de retenir son attention.

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Pour l’heure, le talentueux ailier consacrera toute son énergie aux prochains matches de Cologne en Bundesliga. Il cherchera à étoffer son excellent total de buts et à rapporter des points précieux à son équipe. Si sa forme exceptionnelle se confirme, le PSG ne sera probablement pas le seul grand club européen à vouloir le recruter en fin de saison.