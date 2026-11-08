Le dossier de l'entraîneur néerlandais Marino Pusic est entré dans une phase encore plus complexe au sein du club d'Al-Ahli, après que le conseiller juridique Ahmed Al-Shaikhi a dévoilé des détails juridiques liés au contrat du directeur technique et au coût de sa résiliation, mettant en garde contre les risques que l'accord conclu dès le départ a fait peser sur la direction d'Al-Ahli.

Le recrutement de Pusic, engagé au début de la saison en cours pour succéder à l'Allemand Matthias Jaissle, écarté de manière soudaine, est considéré comme la « catastrophe de la saison ».

Al-Shaikhi a expliqué, lors de sa participation à l'émission « Nadina », que le contrat de Pusic comportait un risque juridique important, après avoir été signé pour une durée de deux ans ferme, avec des montants financiers élevés incluant des salaires et des primes de contrat garanties, sans qu'un mécanisme de sortie clair ne soit prévu pour protéger le club en cas de volonté d'y mettre fin de manière anticipée.

Le conseiller juridique a souligné que la résiliation du contrat de l'entraîneur néerlandais pourrait coûter à Al-Ahli près de 50 millions de riyals, en l'absence de clause pénale réduite permettant au club de mettre fin au contrat contre trois ou six mois de salaire, ce qui fait du règlement des sommes restantes dues l'un des principaux défis pour la direction.

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Concernant les solutions disponibles, Al-Shaikhi a affirmé qu'Al-Ahli pouvait recruter un nouvel entraîneur et lui confier la direction de l'équipe, même avant de parvenir à un règlement définitif avec Pusic, précisant que la crise financière et juridique liée au contrat n'empêche pas le club de franchir cette étape.

Il a ajouté que le refus de l'entraîneur néerlandais de trouver un arrangement pourrait pousser le club à laisser le dossier entre les mains de la Fédération internationale de football (FIFA), indiquant que les litiges liés aux contrats des entraîneurs n'entraînent pas de sanctions sportives du type interdiction de recrutement, ce qui offre à Al-Ahli une marge de manœuvre sans attendre le règlement complet de l'affaire.

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Al-Shaikhi a également écarté l'imposition d'un contrôle financier actif sur le club d'Al-Ahli, expliquant qu'Al-Raqi figure parmi les grands clubs qui dépensent le moins, et qu'il est censé disposer d'un excédent financier grâce au soutien dont il bénéficie, ce qui réduit les probabilités de le voir soumis à une telle mesure.

Ces détails placent la direction d'Al-Ahli devant un test difficile : la volonté de mettre fin à l'expérience Pusic et de chercher un remplaçant technique se heurte à un coût proche de 50 millions de riyals, transformant la crise de l'entraîneur en un lourd dossier juridique et financier, dont la résolution exige de ne pas nuire à la stabilité de l'équipe ni aux comptes financiers du club.