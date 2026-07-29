Un imam du ministère égyptien des Waqf a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, en raison de moqueries à l'encontre du club d'Al Ahly.

Les internautes des réseaux sociaux ont fait circuler une vidéo montrant un imam vêtu de la tenue d'Al-Azhar devant l'entrée du club de Zamalek, dans laquelle il se moque du rival traditionnel Al Ahly, en raison de son échec à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions africaine.

Cette vidéo a provoqué la colère des internautes, qui ont estimé que ce comportement était indigne de la tenue d'Al-Azhar que portait l'imam lors de son intervention.

Le ministère des Waqf a publié un communiqué sur son compte officiel Facebook, dans lequel il a annoncé l'ouverture d'une enquête urgente concernant la vidéo qui circule.

Le ministère a précisé qu'il prendrait les mesures appropriées afin de préserver son image publique, la mission de l'imam et la dignité de la tenue d'Al-Azhar, soulignant qu'il s'était exprimé sur un sujet non religieux et sur un ton empreint de moquerie.

Al Ahly s'était qualifié pour la Coupe de la Confédération africaine après avoir terminé à la troisième place du classement du championnat égyptien la saison dernière, tandis que les clubs de Zamalek et de Pyramids se sont qualifiés pour la Ligue des champions.