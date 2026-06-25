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Un hôtel à 1 000 riyals et un stade de 14 ans : l’Arabie saoudite peaufine ses préparatifs avant d’affronter le Cap-Vert

Cap-Vert vs Arabie saoudite
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Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

« Les Verts » disputent un match décisif en Coupe du monde

La sélection saoudienne a entamé ses préparatifs concrets en vue du match décisif contre le Cap-Vert, dans le cadre de la Coupe du monde 2026, immédiatement après son arrivée à Houston.

Les coéquipiers affronteront le Cap-Vert samedi matin au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’équipe nationale d’Arabie saoudite est arrivée à Houston ce jeudi matin et s’est installée dans un hôtel quatre étoiles situé à proximité du stade, où le prix moyen d’une nuitée s’élève à 1 000 riyals.

D’après le quotidien saoudien Al-Riyadiah, les « Verts » s’entraîneront au stade Shell de Houston, situé à six minutes seulement de leur hôtel et à douze minutes de l’arène de la rencontre.

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KSA

Inauguré en mai 2012 à un coût de 96 millions de dollars, cette enceinte moderne sert d’écrin au club des Houston Dynamo.

Une victoire est impérative pour les deux formations, qui visent une place directe en seizièmes de finale sans dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

L’équipe saoudienne, actuellement quatrième du groupe H avec un seul point, est à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne caracole en tête avec 4 points.

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