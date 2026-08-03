« Un homme va tout faire pour sauver le président de la FIFA, Gianni Infantino »

La position de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA est fortement fragilisée, mais il peut à tout moment compter sur le soutien d’une personne. Selon The Telegraph, Donald Trump peut jouer un rôle important dans le maintien du Suisse à la tête de l’instance mondiale du football.

Infantino s’est récemment retrouvé sous le feu des critiques en raison de son plan controversé visant à vendre en partie les droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs. Ce projet de plusieurs milliards, d’environ 15 milliards de dollars, a finalement capoté après une forte opposition venue du monde du football, poussant le patron de la FIFA à retirer sa proposition.

En coulisses, Trump continuerait toutefois d’avoir confiance en Infantino. Les deux hommes ont noué ces dernières années une relation remarquablement étroite, notamment lors de l’organisation de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Au sein du gouvernement américain, on estime qu’Infantino « a tenu ses promesses » et qu’il peut donc compter sur de la loyauté.

Cette relation est devenue de plus en plus visible au fil des années. Ainsi, lors du tirage au sort de la Coupe du monde, Infantino a remis le nouveau « peace prize » au président américain. Trump aurait aussi, par le passé, envisagé Infantino pour un haut poste au sein des Nations unies.

« Je suis certain que le président fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider », a confié une source à The Telegraph. « Je ne pense pas que le président reviendra sur son opinion à son sujet, car c’est quelqu’un de loyal. Gianni a vraiment apporté la Coupe du monde aux États-Unis. Nous l’apprécions. »

Bien que Trump ne dispose lui-même d’aucune voix au sein de la FIFA et n’ait aucune influence directe sur une éventuelle élection, son soutien à Infantino peut bel et bien peser dans la balance. Le président américain dispose d’un vaste réseau international et exerce une influence sur plusieurs pays qui, eux, ont une voix au sein de l’instance mondiale du football. S’ajoute à cela le fait que les États-Unis jouent un rôle important dans le football mondial, notamment grâce à l’organisation de la Coupe du monde 2026.

Pendant ce temps, l’opposition à Infantino grandit, en particulier en Europe. L’UEFA accentue la pression et étudie les possibilités de faire tomber Infantino. Dans ce cadre, l’accent est clairement mis sur le soutien venant d’Afrique et d’Asie, où se trouve une grande partie des voix au sein de la FIFA.