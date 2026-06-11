La légende du football français Thierry Henry a reçu un hommage singulier à New York, aux États-Unis, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2026 : les autorités locales ont décidé d’attribuer temporairement son nom à l’une des artères de la ville, et ce, durant toute la durée de la compétition.

Cette opération s’inscrit dans une campagne plus large menée par la ville pour célébrer les stars mondiales du ballon rond à l’occasion de la phase finale de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Plusieurs artères ont donc été rebaptisées en hommage à des légendes du sport.

Selon la chaîne française RMC Sport, l’ancien champion du monde 1998 et figure emblématique des New York Red Bulls en Major League Soccer voit ainsi son nom attribué à l’un des carrefours les plus célèbres de Manhattan, à l’angle de la 50e Rue et de la 6e Avenue.

« New York est ma ville préférée », a-t-il déclaré.

L’ancien attaquant a exprimé sa fierté sur ses réseaux sociaux, rappelant l’attachement particulier qu’il porte à la Grosse Pomme.

« En tant que Français basé à Londres, New York reste ma ville préférée au monde. Le fait qu’une de ses rues porte mon nom est un honneur que je n’aurais jamais imaginé recevoir », a déclaré l’icône tricolore.

« Cette ville tient une place exceptionnelle dans mon cœur, c’est là que mon fils Tristan est né, et New York restera toujours une partie de l’histoire de notre famille », a-t-il ajouté.

Un rendez-vous reporté avec New York

En raison de ses obligations médiatiques en Angleterre, où il officie comme consultant télévisé durant la Coupe du monde, l’ancien Bleu n’a pas pu assister physiquement à la cérémonie, mais il a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu cet hommage possible.

« Malheureusement, je n’ai pas pu être présent aujourd’hui en raison de mes obligations professionnelles, mais j’étais avec vous en pensée. Je vous remercie pour ce magnifique hommage », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa gratitude envers ses anciens coéquipiers des New York Red Bulls, présents pour le représenter, ainsi qu’au maire de New York, Zahran Mamdani, et à la conseillère municipale Virginia Maloney, à l’origine de cette initiative.

Il a conclu sur une note d’humour : « À bientôt pour un selfie ».

Figure majeure du football français et mondial, Henry a également marqué de son empreinte la Major League Soccer durant son passage chez les New York Red Bulls, gagnant une place à part dans le cœur des supporters locaux, plusieurs années après sa retraite.