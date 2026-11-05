Un héritage intouchable ! Lionel Scaloni prend une décision symbolique concernant l’emblématique maillot numéro 10 de l’Argentine en l’absence du capitaine

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L’Argentine abordera ses prochains matches internationaux contre l’Uruguay et le Costa Rica avec une absence notable sur la feuille de match. Le sélectionneur Lionel Scaloni a choisi de laisser vacant le légendaire maillot numéro 10 pendant toute la fenêtre internationale de novembre. Cette décision souligne l’impact immense de Lionel Messi, dont la retraite internationale a laissé un vide que le staff technique n’est pas encore prêt à combler.

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Un maillot sacré laissé au vestiaire

La sélection argentine se prépare à entrer dans une nouvelle ère, mais le maillot le plus célèbre du football mondial ne fera pas encore son apparition. Avant le choc très attendu contre l’Uruguay, il a été confirmé que le mythique maillot porté jusqu’ici par Lionel Messi ne serait attribué à aucun joueur lors de cette fenêtre internationale de la FIFA. Si le règlement des matches amicaux n’impose pas strictement une numérotation des joueurs de 1 à 11, le choix de laisser ce numéro vacant témoigne du respect voué à l’ancien capitaine.

Selon TyCSports, Scaloni et son staff ont, en substance, décidé de mettre temporairement ce numéro de côté, comme un précieux héritage que l’on ne ressort que pour les grandes occasions. Ce geste symbolique intervient alors que l’Argentine aborde ses premiers matches depuis que Messi a officiellement mis fin à sa carrière internationale. En laissant ce casier vacant, Scaloni évite d’avoir à désigner immédiatement un successeur durant une période qui se veut transitoire pour l’Argentine.

Les candidats pour l’après-Messi

Si le maillot reste pour l’instant sur son cintre, le débat autour de son futur héritier s’intensifie déjà en Amérique du Sud. La véritable succession devrait se jouer lorsque les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde reprendront l’an prochain. Plusieurs grands noms sont déjà évoqués pour prendre en charge la création du jeu. Parmi les favoris figure Nico Paz, auteur de performances sensationnelles avec Côme, en Italie, et qui a laissé une impression durable lors de son dernier passage en sélection nationale A.

Paz doit faire face à une rude concurrence de la part de joueurs confirmés de Premier League, qui ont déjà fait leurs preuves sur la scène mondiale. Le maître à jouer de Manchester City Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, de Liverpool, sont régulièrement cités comme des choix logiques, compte tenu de leurs qualités techniques et de leur statut au sein du groupe. Le jeune talent de River Plate Franco Mastantuono reste également une option possible pour l’avenir.

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Une autre façon de gérer le départ des légendes

Getty Images

La décision de laisser ce numéro vacant durant cette fenêtre internationale a suscité de nombreuses discussions sur la façon dont les différentes sélections gèrent le départ de leurs plus grandes figures. Les supporters n’ont pas tardé à souligner le contraste entre la prudence de l’Argentine et la manière dont d’autres équipes ont abordé des situations similaires.

La comparaison avec le Portugal s’est naturellement imposée : le mythique numéro 7 associé à Cristiano Ronaldo a rapidement été confié à Rafael Leao lors des récentes absences du vétéran. En laissant ce maillot de côté, l’Argentine manifeste sa volonté de préserver le caractère sacré du numéro 10, déjà entré dans la légende avec Diego Maradona avant que Messi ne lui donne une nouvelle dimension. Jusqu’à ce que les enjeux des éliminatoires de la Coupe du monde imposent un changement, l’Argentine semble prête à laisser ce maillot rendre hommage à celui qui l’a menée à la gloire au Qatar.