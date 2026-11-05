Un héritage intouchable ! Lionel Scaloni prend une décision symbolique concernant l’emblématique maillot numéro 10 de l’Argentine en l’absence du capitaine

L’Argentine abordera ses prochains matches internationaux contre l’Uruguay et le Costa Rica avec une absence notable sur la feuille de match. Le sélectionneur Lionel Scaloni a choisi de laisser vacant le légendaire maillot numéro 10 pendant toute la fenêtre internationale de novembre. Cette décision souligne l’impact immense de Lionel Messi, dont la retraite internationale a laissé un vide que le staff technique n’est pas encore prêt à combler.
Un maillot sacré laissé au vestiaire
La sélection argentine se prépare à entrer dans une nouvelle ère, mais le maillot le plus célèbre du football mondial ne fera pas encore son apparition. Avant le choc très attendu contre l’Uruguay, il a été confirmé que le mythique maillot porté jusqu’ici par Lionel Messi ne serait attribué à aucun joueur lors de cette fenêtre internationale de la FIFA. Si le règlement des matches amicaux n’impose pas strictement une numérotation des joueurs de 1 à 11, le choix de laisser ce numéro vacant témoigne du respect voué à l’ancien capitaine.
Selon TyCSports, Scaloni et son staff ont, en substance, décidé de mettre temporairement ce numéro de côté, comme un précieux héritage que l’on ne ressort que pour les grandes occasions. Ce geste symbolique intervient alors que l’Argentine aborde ses premiers matches depuis que Messi a officiellement mis fin à sa carrière internationale. En laissant ce casier vacant, Scaloni évite d’avoir à désigner immédiatement un successeur durant une période qui se veut transitoire pour l’Argentine.
Les candidats pour l’après-Messi
Si le maillot reste pour l’instant sur son cintre, le débat autour de son futur héritier s’intensifie déjà en Amérique du Sud. La véritable succession devrait se jouer lorsque les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde reprendront l’an prochain. Plusieurs grands noms sont déjà évoqués pour prendre en charge la création du jeu. Parmi les favoris figure Nico Paz, auteur de performances sensationnelles avec Côme, en Italie, et qui a laissé une impression durable lors de son dernier passage en sélection nationale A.
Paz doit faire face à une rude concurrence de la part de joueurs confirmés de Premier League, qui ont déjà fait leurs preuves sur la scène mondiale. Le maître à jouer de Manchester City Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, de Liverpool, sont régulièrement cités comme des choix logiques, compte tenu de leurs qualités techniques et de leur statut au sein du groupe. Le jeune talent de River Plate Franco Mastantuono reste également une option possible pour l’avenir.
Une autre façon de gérer le départ des légendes
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La décision de laisser ce numéro vacant durant cette fenêtre internationale a suscité de nombreuses discussions sur la façon dont les différentes sélections gèrent le départ de leurs plus grandes figures. Les supporters n’ont pas tardé à souligner le contraste entre la prudence de l’Argentine et la manière dont d’autres équipes ont abordé des situations similaires.
La comparaison avec le Portugal s’est naturellement imposée : le mythique numéro 7 associé à Cristiano Ronaldo a rapidement été confié à Rafael Leao lors des récentes absences du vétéran. En laissant ce maillot de côté, l’Argentine manifeste sa volonté de préserver le caractère sacré du numéro 10, déjà entré dans la légende avec Diego Maradona avant que Messi ne lui donne une nouvelle dimension. Jusqu’à ce que les enjeux des éliminatoires de la Coupe du monde imposent un changement, l’Argentine semble prête à laisser ce maillot rendre hommage à celui qui l’a menée à la gloire au Qatar.
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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