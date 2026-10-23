Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Un hélicoptère médicalisé sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich : vive inquiétude pour Vincent Kompany

Bayern Munich

Vincent Kompany a été transporté d’urgence à l’hôpital vendredi après-midi. Un hélicoptère de secours a même atterri sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich pour l’entraîneur belge, rapporte BILD.

Kompany n’était pas en forme cette semaine. Touché par une infection virale le week-end dernier, il a dû s’allonger dans son bureau pendant et après le match contre le RB Leipzig (6-1).

Il a ensuite manqué les entraînements du Bayern lundi et mardi et laissé à son adjoint le soin de s’exprimer devant la presse avant le match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2).

Selon BILD, l’infection virale a provoqué des problèmes au niveau d’« anciens tissus cicatriciels », si bien que l’ancien joueur de Manchester City, entre autres, se déplace actuellement avec difficulté.

Prochains matchs
SCF

SCF

Bundesliga

25 oct. 2026

FCB

FCB

Le Belge a déclaré en conférence de presse après le match contre Arsenal : « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire et tout accomplir. J’ai attrapé un virus assez désagréable la semaine dernière et, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. À un moment donné, mon corps m’a dit : Arrête maintenant ! »

On ne sait pas encore pourquoi Kompany a été transporté en ambulance à l’hôpital vendredi. Selon BILD, l’état de l’entraîneur du Bayern suscite de « grandes inquiétudes ».

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google