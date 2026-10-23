Un hélicoptère de secours sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich : grande inquiétude pour Vincent Kompany

Vincent Kompany a été transporté d’urgence à l’hôpital vendredi après-midi. Un hélicoptère médicalisé a même atterri sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich pour l’entraîneur belge, rapporte BILD.

La semaine a été difficile pour Kompany. Touché par une infection virale le week-end dernier, il a dû s’allonger dans son bureau pendant et après le match contre le RB Leipzig (6-1).

Il a ensuite manqué les entraînements du Bayern lundi et mardi et a laissé à son adjoint le soin de s’exprimer devant la presse avant le match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2).

Selon BILD, l’infection virale a provoqué des problèmes liés à « d’anciens tissus cicatriciels », si bien que l’ancien joueur de Manchester City, entre autres, se déplace actuellement avec difficulté.

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Le Belge a déclaré en conférence de presse après le match contre Arsenal : « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire et tout accomplir. J’ai attrapé un virus assez pénible la semaine dernière et, bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps. À un moment donné, mon corps m’a dit : “Arrête-toi maintenant !” »

On ne sait pas encore pourquoi Kompany a été conduit à l’hôpital en ambulance vendredi. Selon BILD, l’état de l’entraîneur du Bayern suscite « de grandes inquiétudes ».