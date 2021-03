"Un gros transfert pour Salah ? C'est trop tard"

Mohamed Salah peut avoir des regrets, lui qui peut dire adieu à un grand transfert dans sa carrière.

L'ancienne star de Liverpool, Jamie Carragher, a évoqué la possibilité que Mohamed Salah et Harry Kane quittent leurs équipes pour l'un des géants de la Liga ou une autre équipe de Premier League, suggérant que les deux joueurs ont raté leur chance de rejoindre un autre club dans le cadre d'un gros contrat et déclarant sa conviction qu'ils resteront longtemps avec leurs équipes actuelles.

Salah, qui a rejoint Liverpool depuis l'AS Roma en 2017, a régulièrement été pressenti pour un transfert au Real Madrid ou à Barcelone, tandis que Harry Kane a été lié à Madrid et Manchester United, mais dans aucun des cas, un transfert ne s'est matérialisé à partir de cette spéculation.

"Je pense qu'il (Salah) sera là (à Liverpool) pour les prochaines années. Je pense qu'il est dans une position similaire à Harry Kane", a déclaré Carragher sur le podcast de son ancien coéquipier Robbie Fowler.

Carragher a expliqué que le facteur âge compterait certainement dans un transfert aussi important, expliquant que les clubs hésiteraient à dépenser 120 millions de livres sterling ou plus pour des joueurs aussi profondément dans leur carrière que Salah et Kane, qui cette année auront 29 et 28 ans, respectivement.

L'article continue ci-dessous

"Carragher: les grands clubs seront plus intéressés par la signature de Mbappé et Haaland"

"Je pense qu'ils ont probablement raté le coche s'ils ont jamais voulu y aller; que ce soit au Real Madrid ou à Barcelone. Que ce soit Harry Kane qui va à Man Utd ou à Man City. Pour ces deux joueurs, je pense que vous devez parler de plus de 120 millions de livres, peut-être plus, et je ne pense pas que quiconque dépensera autant pour des joueurs de cet âge maintenant », a-t-il déclaré.

Carragher a également suggéré que ces clubs seraient prêts à payer cette somme pour décrocher Kylian Mbappé du PSG et Erling Haaland du Borussia Dortmund, car tous deux sont encore de jeunes joueurs qui ont de nombreuses années sur le terrain devant eux.