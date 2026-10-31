Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a lancé une série de déclarations remarquées avant le match tant attendu face au Racing Santander, prévu demain dimanche au stade El Sardinero, dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Espagne. Il y a abordé plusieurs dossiers brûlants au sein de l'équipe, notamment l'avenir de Trent Alexander-Arnold, la nature de ses décisions techniques, ainsi que son opposition à la densité des matchs et à l'enchaînement des rencontres à l'extérieur.

Mourinho s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match au sujet des informations concernant un possible désir de Trent de partir lors du prochain mercato hivernal, affirmant que ses décisions techniques sont toujours dictées par l'intérêt de l'équipe, même si elles suscitent des sentiments négatifs chez certains joueurs.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Tout d'abord, c'est douloureux. Je n'aime pas provoquer de sentiments négatifs entre les joueurs, je préfère que les sentiments positifs dominent. De toute évidence, je n'aime pas construire une équipe avec deux joueurs à chaque poste, puis être contraint de faire jouer un troisième joueur. Mais il y a des choses plus importantes que ces sentiments, et c'est l'intérêt de l'équipe à cet instant précis. »

Il a ajouté : « J'ai estimé que le moment était venu d'opérer un changement au milieu de terrain et de faire jouer Valverde. Ma réflexion était tournée vers l'intérêt de l'équipe, et non vers les calculs des joueurs. Et lorsque j'ai expliqué à Trent et à Dumfries que la décision n'était dirigée contre aucun des deux, mais qu'elle servait l'équipe, j'ai reçu une réaction positive de leur part. »

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Il a poursuivi : « Au final, tout le monde aura sa chance de jouer. Valverde ne sera pas titulaire demain, mais l'un des autres joueurs débutera la rencontre. Et lors du match face à Barcelone, j'ai lancé Dumfries en raison de circonstances particulières, tandis que Trent a joué quelques minutes, et je ne pense pas que l'un ou l'autre me demandera de se passer de lui. »

Mourinho a complété ses propos en évoquant la difficulté de la saison actuelle, compte tenu de la densité des matchs, de l'accumulation des cartons, de la fatigue et des blessures, déclarant : « Avec toutes ces circonstances, tout le monde aura sa chance au final, et je ne pense pas que je ferai face à une situation semblable tout au long de la saison. »

Mourinho répond aux accusations de jeu défensif

Interrogé sur son évaluation de son style d'entraîneur au fil des dernières années, et sur le fait de savoir s'il était devenu plus audacieux ou s'il penchait toujours vers la prudence défensive, Mourinho a répondu en riant : « Je suis devenu plus posé, dans le sens où je ne me soucie plus de ce que disent les autres. Les critiques ne m'affectent plus, et si l'on dit que j'ai fait ceci ou cela à Barcelone, je ne crois plus à ces récits. »

Il a ajouté : « Honnêtement, je continue de penser que le mérite de ce qui a été accompli à Barcelone revient aux joueurs. Et si je quitte un match avec le sentiment d'avoir contribué à réaliser quelque chose, je suis extrêmement heureux. Mais je suis devenu totalement posé, je ne suis ni plus audacieux ni moins qu'avant. »

L'entraîneur du Real Madrid a précisé que son image d'entraîneur défensif n'avait pas changé autant que certains le pensent, citant les statistiques offensives réalisées par son équipe lors d'une de ses périodes précédentes : « L'entraîneur défensif que j'étais à mes débuts est le même que celui qui a mené une équipe à récolter 100 points et à inscrire 120 buts ou plus. Et j'espère atteindre le même nombre de points et de buts au cours de la saison actuelle. »

Mourinho a insisté sur le fait que ce qui a le plus changé dans sa personnalité d'entraîneur est sa disposition à accepter les idées nouvelles et à ne pas s'accrocher à ses décisions pour le simple fait de s'y accrocher, ajoutant : « Ce qui me caractérise, c'est que je ne suis pas têtu. Je suis ouvert à l'étude et à tirer des conclusions de ce que je vois, entends et débats. Et parfois, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'essayer de ressentir ce que les joueurs offrent sur le terrain. C'est tout. »

Il a conclu ses propos sur sa philosophie d'entraîneur en déclarant : « Je suis calme, et je veux que mon équipe le soit aussi, exactement comme je l'aime. »

Le calendrier des matchs suscite la colère de Mourinho

Concernant le danger de disputer un grand nombre de matchs à l'extérieur du stade du Real Madrid durant la période actuelle, Mourinho n'a pas caché son mécontentement face aux conditions auxquelles son équipe est confrontée, affirmant que jouer à l'extérieur impose des défis supplémentaires, en particulier compte tenu du soutien populaire dont bénéficient les adversaires.

Il a déclaré : « De toute évidence, c'est difficile, car chaque match comporte son danger, que nous jouions chez nous ou à l'extérieur. Mais il est naturel de prendre en compte les supporters de l'équipe adverse lorsque nous disputons des matchs à l'extérieur, car les adversaires se sentent plus à l'aise avec leurs supporters derrière eux. »

Il a ajouté : « Le Racing est une équipe qui n'a pas perdu chez elle, et lorsque nous nous déplacerons à Athènes, l'AEK Athènes aura disputé le derby face au Panathinaïkos demain, et pourra donc arriver à notre match dans un moral élevé ou en traversant une crise. »

Il a poursuivi : « Après avoir disputé le match de mercredi et être arrivés le jeudi matin, les difficultés s'accumulent, et nous en sommes bien conscients. Ce sera extrêmement difficile, mais c'est là que se révèlent notre capacité d'adaptation et notre volonté de gérer intelligemment les circonstances. »

Mourinho ne s'est pas arrêté à la difficulté des déplacements, mais a également critiqué la densité du calendrier des matchs, estimant que son équipe a été soumise à des conditions exceptionnelles en raison de la modification des horaires des rencontres : « Je pense que nous faisons face à une situation presque unique, en disputant quatre matchs consécutifs à l'extérieur. »

Il a conclu ses déclarations sur un ton ironique à l'égard des instances responsables de l'organisation de la compétition : « Pour ce qui est du calendrier des matchs, nous étions censés jouer hier puis aujourd'hui, et nous étions aussi censés affronter Valence le dimanche plutôt que le samedi. Ils ont compressé le calendrier de deux jours, et 3 matchs ont été programmés en 7 jours. C'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait, que ce soit de la part de la Ligue du championnat d'Espagne ou des chaînes de télévision, je ne sais pas, mais c'est un cadeau que nous devons accepter. »