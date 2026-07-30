Manchester City est sur le point de conclure un accord définitif avec le club français de Lille pour recruter le jeune international marocain Ayyoub Bouaddi, après que les négociations entre les deux parties ont connu une avancée notable au cours des dernières semaines. Il ne reste plus qu'un dernier point à régler avant l'annonce officielle de la transaction.

Bouaddi est devenu l'un des noms les plus convoités sur le marché des transferts, après avoir attiré les regards par ses prestations remarquables avec Lille, avant que sa valeur ne grimpe fortement à la suite de sa belle performance avec l'équipe du Maroc lors de la Coupe du monde 2026, ce qui a poussé plusieurs grands clubs européens à entrer dans la course à sa signature.

Le président du club de Lille, Olivier Létang, avait affirmé à plusieurs reprises que la valeur du milieu de terrain de son équipe dépasse les 100 millions d'euros, dans un contexte d'intérêt croissant pour ses services de la part des clubs de premier plan en Europe.

Selon les informations, Manchester City a réussi à prendre de l'avance sur le reste de ses concurrents, après avoir placé Bouaddi en tête de ses priorités pour renforcer son entrejeu. La direction du club anglais estime en effet que le joueur possède les qualités techniques et physiques qui font de lui le successeur idéal de l'Espagnol Rodri, dont le nom est fortement associé à un transfert au Real Madrid dans la période à venir.

Les informations indiquent que les responsables de City ont été séduits par la capacité du joueur à résister à la pression, par son intelligence tactique et par son apport défensif, ainsi que par l'énorme potentiel qu'il possède malgré son jeune âge. L'entraîneur Enzo Maresca a quant à lui donné son feu vert pour conclure la transaction, réclamant qu'elle soit bouclée le plus rapidement possible.

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De son côté, Ayyoub Bouaddi a donné son accord pour rejoindre Manchester City, ce qui a facilité le déroulement des négociations entre les deux clubs.

Le réseau français « Foot Mercato », spécialisé dans le marché des transferts, a confirmé que les deux parties sont désormais très proches de parvenir à un accord définitif sur le montant de la transaction, après s'être entendues sur la plupart des détails, le désaccord actuel portant sur l'avenir du joueur la saison prochaine.

Le club de Lille souhaite conserver Bouaddi pour une saison supplémentaire sous forme de prêt, dans le but de poursuivre son développement et d'acquérir davantage d'expérience avant son transfert en Premier League anglaise, tandis que Manchester City préfère intégrer directement le joueur cet été et l'inscrire dans l'effectif de l'équipe en vue de la nouvelle saison.

Malgré la poursuite des négociations sur ce point, l'optimisme règne au sein des deux clubs quant à la possibilité de parvenir à une formule de compromis dans les prochains jours, en prélude à l'annonce officielle de l'un des transferts les plus marquants du mercato estival.