Selon un rapport de Bild, le FC Porto s’invite dans le dossier Pejcinovic. Le champion du Portugal aurait même déjà déposé une première offre à Wolfsburg. Les 23 millions d’euros proposés auraient toutefois été jugés insuffisants par le club de deuxième division, si bien que le VfL a immédiatement refusé.

Porto ne voudrait cependant pas se laisser décourager si vite et espère toujours recruter Pejcinovic. Il est donc tout à fait possible qu’une deuxième offre en provenance du Portugal arrive prochainement chez les Loups. D’après les informations en circulation, ces derniers veulent au moins 25 millions d’euros pour le joueur de 21 ans, dont le contrat en Basse-Saxe court encore jusqu’en 2029.

Le VfB Stuttgart s’était récemment lui aussi heurté aux exigences du VfL en matière d’indemnité de transfert. Pejcinovic est considéré comme la recrue rêvée absolue des Souabes et devrait vraisemblablement arriver indépendamment de l’avenir d’Ermedin Demirovic. La situation de l’attaquant international bosnien avait récemment suscité de l’agitation lorsque Sky avait rapporté que l’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, était ouvert à une vente de Demirovic, courtisé notamment, semble-t-il, par Fenerbahçe et la Juventus Turin.

Que deviendrait Demirovic en cas de transfert de Pejcinovic ? Une question de mercato qui a provoqué des remous au VfB Stuttgart

« J’étais surpris et, pour être honnête, aussi agacé par une partie de ce qui a été discuté », a toutefois critiqué Hoeneß peu après auprès de Bild, en précisant vouloir conserver Demirovic : « Mon objectif est toujours d’avoir les meilleurs joueurs au VfB et Medo fait partie de nos meilleurs joueurs. »





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Stuttgart n’a donc pas de besoin urgent en attaque, avec Demirovic et surtout Deniz Undav, deux titulaires de très haut niveau déjà disponibles. Le club avait déjà recruté Jeremy Arevalo en janvier comme challenger, mais l’Équatorien a encore dû s’acclimater lors de ses six premiers mois. Avec Jovan Milosevic, revenu provisoirement après des prêts au Partizan Belgrade et au Werder Brême, l’effectif compte actuellement encore un quatrième avant-centre, mais le Serbe devrait plutôt être cédé.

Si Pejcinovic venait à signer, Stuttgart disposerait d’une bonne profondeur au poste de numéro 9 pour la prochaine saison de Ligue des champions. Le VfB aurait récemment proposé aux Loups un package global de 18 millions d’euros pour l’international allemand U21, mais sans succès. Le fait que Porto soit désormais vraisemblablement entré dans la course à Pejcinovic en tant que concurrent de renom rend encore plus improbable un recul de Wolfsburg sur son exigence de 25 millions. Selon Bild , le VfB prévoit désormais dans un premier temps d’offrir 22 millions d’euros d’indemnité de transfert, sans doute encore insuffisants.

Dzenan Pejcinovic veut visiblement avant tout rejoindre le VfB Stuttgart

Un élément qui joue en faveur du quatrième du dernier exercice de Bundesliga : Stuttgart reste apparemment la destination privilégiée de Pejcinovic, qui veut quitter Wolfsburg après la relégation, tout en restant en Allemagne. La perspective sportive avec la Ligue des champions est au rendez-vous au VfB, et un transfert vers la métropole souabe le rapprocherait aussi de sa ville natale, Munich. D’abord actif chez les jeunes du Bayern Munich, Pejcinovic a rejoint le FC Augsbourg à l’âge de 12 ans, avant de passer en 2022 de l’équipe U19 du FCA à Wolfsburg.





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Après avoir été prêté en 2024/25 à Fortuna Düsseldorf, alors pensionnaire de deuxième division, où il a subi sa deuxième fracture du métatarse, Pejcinovic a franchi un cap au VfL la saison passée. Toutes compétitions confondues, l’attaquant a inscrit douze buts en 34 apparitions, attirant ainsi l’attention d’autres clubs.

Avec Porto, Pejcinovic jouerait également la Ligue des champions, mais il n’évoluerait pas au quotidien dans un championnat de tout premier plan. De plus, la proximité avec son pays natal disparaîtrait naturellement en cas de transfert au Portugal.

Un concurrent dans le feuilleton du transfert de Dzenan Pejcinovic ? Le FC Porto a aussi contrarié le VfB Stuttgart sur le plan sportif

Porto s’est déjà renforcé cet été au poste de numéro 9 avec l’ancien attaquant de Bundesliga Andre Silva, revenu du FC Elche dans son club formateur. La star offensive de Porto, Samu Aghehowa, régulièrement annoncée dans le viseur des plus grands clubs européens, a subi une rupture des ligaments croisés en février et devrait vraisemblablement encore être absent jusqu’à fin octobre. Son rôle a récemment été partagé entre Terem Moffi, prêté pour le dernier semestre par l’OGC Nice, et l’attaquant international turc Deniz Gül, mais aucun des deux n’a su convaincre avec constance.

Entre-temps, Porto pourrait désormais semer le trouble sur le marché des transferts du côté du VfB, après l’avoir déjà fait la saison passée sur le terrain. En huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Portugais ont éliminé Stuttgart : le match aller, à l’extérieur, a été remporté 2-1 par Porto grâce à des buts de Moffi et du grand talent Rodrigo Mora, et le VfB a aussi perdu le match retour à Porto 0-2 malgré de nombreuses occasions, ce qui a entraîné son élimination. Les Portugais ont ensuite été sortis un tour plus tard, en quarts de finale, par Nottingham Forest (1-1, 0-1).