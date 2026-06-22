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Crysencio SummervilleImago

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Un grand malentendu entoure actuellement Crysencio Summerville, l’étoile de l’équipe nationale néerlandaise

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C. Summerville
M. Knoester

Contrairement aux rumeurs, le Feyenoord n’a pas écarté Crysencio Summerville après l’incident survenu dans le vestiaire avec Mats Knoester. Ces spéculations, alimentées par la belle Coupe du monde de l’ailier, sont infondées.

Âgé de 24 ans, l’ailier est issu de la génération 2001 du club, souvent citée comme l’une des plus réussies de son histoire.

En 2018, alors jeune espoir du club, il avait fait appel à son frère pour régler un différend avec son coéquipier Knoester, ce qui lui avait valu les titres des journaux pour de mauvaises raisons.

Le club de Rotterdam a alors infligé la sanction maximale : une amende équivalant au plafond de son contrat, une suspension jusqu’en début d’année 2019, puis un prêt au FC Dordrecht.

Après avoir montré des éclats de son talent chez les Dordrechters, le club décide de le prêter à nouveau, cette fois à ADO La Haye.

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Pourtant, le club n’a jamais envisagé de le vendre après les faits de Varkenoord. Mieux : en 2020, il lui a offert une nouvelle chance au sein du groupe professionnel.

Mais, au fil de la préparation, Dick Advocaat lui préfère Luciano Narsingh. Patiente épuisée, Summerville refuse de prolonger son contrat et part pour Leeds United. Feyenoord touche alors seulement un million d’euros et un pourcentage sur une éventuelle revente. Le joueur, devenu international, évolue aujourd’hui à West Ham United.

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