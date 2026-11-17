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Par une journée froide et humide de novembre, Jürgen Klopp a déjà fait mieux que Julian Nagelsmann lors de sa meilleure période à l’Euro à domicile. Un espoir allemand a vécu son propre conte de fées, tandis qu’un grand gagnant est, paradoxalement, passé sous les radars.

Certes, le duel entre l’Allemagne et les Pays-Bas avait de quoi être tendu, entre la rivalité de voisinage et la situation du groupe en Ligue des nations . Sur le plan sportif, mais aussi un peu au-delà. Pourtant, ce lundi soir froid de la mi-novembre à Berlin était bien loin de la portée sociale d’un grand tournoi, qui plus est organisé à domicile.

Et pourtant, l’enthousiasme était palpable. Pas seulement après l’éclatante victoire 5-0 de la sélection allemande , mais dès avant le coup d’envoi. L’effervescence au stade olympique, l’hymne chanté, l’impatience : cette équipe d’Allemagne sait susciter l’enthousiasme, même un soir ordinaire de novembre. Et elle n’a pas besoin pour cela d’un Euro à domicile.

« Dès notre entrée sur le terrain, tout le monde était heureux, sauf ceux qui portaient un maillot orange. Mais tous les autres étaient vraiment de notre côté », s’est enthousiasmé le sélectionneur Jürgen Klopp après la rencontre, au micro de ARD, à propos de l’ambiance dans la capitale. Il en mérite une grande part du crédit : il parvient à susciter des émotions et à créer une proximité avec authenticité. Sans avoir à s’y efforcer. Ou peut-être justement parce qu’il ne cherche pas à forcer les choses.

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Son prédécesseur Julian Nagelsmann avait eu besoin du caractère exceptionnel, presque débordant, d’un tournoi à domicile pour parvenir à quelque chose de semblable. À vrai dire, au cours de son mandat de près de trois ans, l’enthousiasme n’a véritablement été palpable qu’autour de l’Euro 2024 en Allemagne. L’ampleur même de l’événement faisait naître les émotions presque d’elle-même. Nagelsmann et ses joueurs ont surfé sur cette vague, réussi un bon tournoi et enthousiasmé le public.

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Imaginer qu’un match de Ligue des nations à la mi-novembre aurait suffi à la sélection allemande sous Nagelsmann, dont les compétences techniques ne sont pourtant guère contestables... c’est difficile. Mais qu’a donc Klopp de plus que son prédécesseur ? La réponse se situe probablement sur le plan émotionnel et se laisse difficilement exprimer en quelques phrases simples. Un élément concret ressort toutefois : peut-être Nagelsmann a-t-il parfois manqué de cette humilité face à la mission que Klopp affiche avec tant d’authenticité.

Cela tient peut-être au stade très différent de leurs carrières d’entraîneur. Nagelsmann donnait parfois l’impression de s’acharner à vouloir fournir à son équipe des solutions dans toutes les situations, à vouloir, pour forcer le trait, gagner le match depuis son banc et prouver quel entraîneur de génie il était ( Uli Hoeneß n’aurait pas dit le contraire ). Klopp, lui, se met davantage en retrait et le souligne : il donne le cap, il dirige, mais pour trouver les solutions sur le terrain, il fait avant tout confiance à ses joueurs au lieu de douter d’eux.

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Pour Nagelsmann, du moins en donnait-il parfois l’impression, le poste de sélectionneur représentait trop une nouvelle étape dans sa carrière. Klopp, à l’inverse, montre depuis sa première conférence de presse qu’il n’a plus rien à prouver à personne et n’en a pas l’intention. Il a même affirmé : « Jürgen Klopp n’a pas de carrière après l’équipe nationale. »

Libéré, par conséquent, de la peur de l’échec, il peut faire son travail. Et l’on croit plus facilement le technicien de 59 ans lorsqu’il déclare après son triomphe face aux Oranje : « J’ai entraîné trois clubs formidables et j’ai pu m’identifier très facilement à eux. J’ai adoré y travailler et, aujourd’hui, j’ai l’immense chance de pouvoir travailler pour mon pays natal. Que peut-on demander de plus grand ? Il n’y a rien de plus grand. Et c’est exactement ce que j’ai ressenti. »

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Klopp affiche une plus grande humilité face à sa mission. Il sait combien il est important de rallier tout le pays derrière lui et s’investit, de manière bien plus accessible, pour faire passer ce message : « C’est un groupe très particulier en ce moment. Et je sais qu’on l’a déjà entendu quelques fois. Notre responsabilité, maintenant, c’est de le montrer et de continuer à le montrer. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons montrer un visage positif. Et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Tous ceux qui étaient ici aujourd’hui repartent avec le sourire », a déclaré le sélectionneur allemand.

Pourquoi le match à Berlin était-il si particulier pour Derry Scherhant ?

Ce que Klopp fait mieux que Nagelsmann dans la gestion humaine : il communique davantage avec ses joueurs. Plusieurs d’entre eux l’ont déjà souligné. De Niclas Füllkrug à Florian Wirtz. Surtout, il sait mieux renforcer leur confiance en leurs capacités, plutôt que de les amener à douter d’eux-mêmes à force de consignes.

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« Les garçons continuent aussi de se surprendre eux-mêmes. Derry Scherhant ne pensait sûrement pas pouvoir livrer un tel match en sélection, dans les deux sens du jeu », a-t-il dit, par exemple, à propos de l’un des acteurs de la démonstration face aux Pays-Bas . Il y a quelques mois encore, l’attaquant du SC Fribourg n’aurait certainement pas imaginé terminer l’année avec quatre sélections et déjà un but sous le maillot allemand.

« Que dire ? Ça n’aurait pas pu mieux se passer. C’est vraiment incroyable, j’ai pris énormément de plaisir et je suis tout simplement aux anges », a déclaré Scherhant à ARD peu après le coup de sifflet final. À la 41e minute, il avait dribblé en direction du défenseur du Real Madrid Denzel Dumfries avant de tenter sa chance vers le poteau opposé. Le ballon a fini au fond des filets de fort belle manière, donnant l’avantage à l’Allemagne.

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Scherhant est tombé à genoux, les bras ouverts vers le ciel, visiblement ému. Une fois ses coéquipiers dispersés après la célébration, il a pointé la pelouse avec détermination, comme pour dire : c’est mon stade, ma ville, mon salon. « Un jour, j’étais assis au stade olympique avec mon meilleur ami et je lui ai dit : “Si je ne joue pas ici un jour, c’est que j’aurai fait quelque chose de travers.” J’avais simplement le sentiment que je devais un jour me retrouver là, en bas », a récemment confié le Berlinois de naissance à Sports Illustrated.

À l’époque, jouer un jour au stade olympique était pourtant encore une perspective bien lointaine. Avec le Hertha BSC, bien sûr, sans même parler de l’équipe nationale allemande. « Je sais ce que l’on ressent quand on ne joue pas chez les jeunes, quand on passe inaperçu », avait dit Scherhant il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse avec la sélection allemande, à propos de son parcours.

Getty Images

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Le Hertha l’a longtemps ignoré. Il lui a donc fallu tenter de se faire remarquer dans de plus petits clubs berlinois. Mais même au Viktoria Berlin, par exemple, il se retrouvait régulièrement sur le banc avec les moins de 17 ans. Son rêve de devenir professionnel semblait alors s’éloigner toujours davantage. Ce qui a toujours distingué Scherhant, c’est sa volonté de progresser. En plus des séances avec son club, il travaillait beaucoup sa technique, ses dribbles et sa finition : « Sur les terrains du Tennis Borussia et du Makkabi, on jouait sans arrêt des un-contre-un ou on tirait au but. Ce sont deux choses que j’aime encore aujourd’hui », explique-t-il.

Pendant la période du Covid, alors qu’il jouait au Tennis Borussia puis au Berliner SC, il a dû se battre pour pouvoir continuer cet entraînement supplémentaire, de nombreux terrains étant fermés. « Chaque jour, je franchissais la clôture, je dribblais et je tirais encore et encore au but. Aussi difficile que la période du Covid ait été pour tout le monde, elle m’a beaucoup aidé sur le plan du football », avait-il raconté à Sport Bild. « Quand les services municipaux contrôlaient un terrain, on passait simplement à l’autre : les installations sont juste à côté », a-t-il expliqué à Sports Illustrated.

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Peu après, à 17 ans, il a tout de même rejoint le Hertha au début de sa deuxième saison chez les moins de 19 ans. « Cela comptait beaucoup pour moi d’avoir encore pu rejoindre le Hertha aussi tard. J’étais le premier joueur depuis 13 ou 14 ans à arriver au club seulement lors de sa deuxième année chez les moins de 19 ans », a déclaré Scherhant.

Après son accession à l’équipe professionnelle du Hertha, il a rejoint Fribourg en 2025. Et après ses récentes prestations sous le maillot allemand, Scherhant n’est pas seulement un joueur confirmé de Bundesliga : il s’est aussi, pour l’heure, installé en équipe nationale. Il avait obtenu 50 billets pour sa famille et ses amis, avait-il révélé avant le match dans son stade olympique.

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Après ces 90 minutes exaltantes, il a fêté son 24e anniversaire avec un peu de retard. Scherhant aurait même pu inscrire un deuxième, voire un troisième but, mais il a trouvé le poteau à deux reprises. Il a néanmoins livré une prestation de très haut niveau, osant sans cesse dribbler, se montrant dangereux devant le but et donnant du travail à la défense néerlandaise.

« Tous les deux, ils savent jouer au ballon, bon sang », a lancé Klopp à propos de Scherhant et de Brajan Gruda, son pendant sur l’aile, lui aussi remarquable. « Mais le travail qu’ils ont abattu et qu’ils ont dû abattre aujourd’hui, c’est énorme. Et c’est ce qui fait une équipe, au bout du compte. D’autres savent aussi jouer au ballon. Mais ce qui compte finalement, c’est la passion et l’engagement que tu y mets », a souligné Klopp, saluant aussi le travail du duo sans ballon.

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Éclipsé par les coups d’éclat, un grand gagnant de l’ère Klopp passe sous les radars

Scherhant et Gruda en première ligne, avec derrière eux Lennart Karl et Said El Mala, deux autres grands talents pour les ailes, si importantes dans le système de Klopp : le nouveau sélectionneur révèle un potentiel que Nagelsmann aurait lui aussi pu exploiter, mais auquel il n’a, d’une certaine manière, pas accordé assez de place. Quelques mois seulement après la Coupe du monde, où Leroy Sane était encore titulaire, il paraît désormais très improbable que la star de Galatasaray puisse à nouveau espérer jouer en équipe d’Allemagne à moyen terme.

De plus, le problème au poste d’arrière droit a soudain semblé résolu avec Philipp Treu. Face aux Pays-Bas, il avait presque l’allure d’un vieux routier et a encore fait preuve d’une fiabilité remarquable pour sa cinquième sélection. Quant aux débats publics sur le meilleur poste de Joshua Kimmich, souvent source de perturbations sous Nagelsmann ? Ils ont disparu, car le capitaine est installé à son meilleur poste, au cœur du milieu de terrain, et il y restera.

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À ses côtés dans le double pivot, lors des deux derniers matches internationaux comme au Bayern Munich, figurait Aleksandar Pavlovic. Le joueur de 22 ans peut se considérer comme l’un des grands gagnants de ce rassemblement, même si, lors du festival de buts contre la Hollande, les coups d’éclat de Gruda, Scherhant ou Florian Wirtz l’ont quelque peu laissé dans l’ombre.

Comme lors du succès 3-1 en Serbie, Pavlovic a impressionné lundi soir à Berlin par son immense sérénité balle au pied, la justesse de ses choix de passe, son audace dans le jeu vertical et ses nombreuses courses importantes sans ballon. « Pour moi, il doit être un cadre par sa façon de jouer. Il est toujours en mouvement et cherche toujours à faire circuler le ballon proprement », a déclaré le champion du monde et consultant d’ARD, Bastian Schweinsteiger, à propos de Pavlovic.

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Il a également souligné les nombreux changements d’aile judicieux des deux milieux défensifs, qui ont permis aux joueurs de couloir de se retrouver en situation de un-contre-un. À cet égard, la façon dont Pavlovic a lancé l’attaque conclue par le but du 5-0 est particulièrement révélatrice. Sur une touche à hauteur du milieu de sa propre moitié de terrain, il s’est rendu disponible, a repéré le vaste espace libre de l’autre côté, a progressé balle au pied puis a renversé le jeu vers la droite pour Gruda, qui a poursuivi l’offensive finalement victorieuse.

IMAGO / Kirchner-Media

Une séquence qui a sans doute beaucoup plu à Klopp. « Tiens donc, il sait aussi jouer au ballon », avait-il lancé pour adresser un compliment particulier à Pavlovic, lors de la conférence de presse suivant la victoire 2-0 à domicile contre la Serbie début octobre. « Même si vous vous êtes peut-être déjà habitués à le voir jouer comme ça. Moi, je ne le connais pas depuis si longtemps. »

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Dans la lutte avec Felix Nmecha, lui aussi en forme dernièrement au Borussia Dortmund mais observé d’un œil critique , pour le poste aux côtés de Kimmich, Pavlovic a donc pris l’avantage pour l’instant. Klopp semble ainsi avoir trouvé un maillon de son ossature, qui joue idéalement aussi ensemble en club. « Il a une bonne vision du jeu, il est solide dans les duels et court beaucoup », a poursuivi Schweinsteiger, qui voit également Pavlovic jouer un rôle majeur : « Pour moi, c’est un facteur très important en équipe nationale. »