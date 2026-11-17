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Ce que Julian Nagelsmann n’a vraiment réussi que lors de l’Euro à domicile, Jürgen Klopp y parvient même un lundi soir ordinaire de novembre. Au programme aussi : le moment de grande émotion d’un jeune Berlinois et un gagnant presque éclipsé par les nombreuses performances marquantes.

Certes, le duel entre l’Allemagne et les Pays-Bas avait de quoi être disputé, en raison de la rivalité entre voisins et de la situation du groupe en Ligue des nations . Sur le plan sportif, mais aussi un peu au-delà. Pourtant, ce froid lundi soir de mi-novembre à Berlin était bien loin de la portée sociale d’un grand tournoi, qui plus est organisé dans son propre pays.

Il y avait néanmoins de l’euphorie dans l’air. Et pas seulement après l’éclatante victoire 5-0 de la sélection allemande , mais déjà avant le coup d’envoi. L’effervescence au stade olympique, l’hymne chanté, l’impatience : cette équipe d’Allemagne sait susciter l’euphorie, même un soir ordinaire de novembre. Sans avoir besoin, pour cela, d’un Euro à domicile.

« Quand nous sommes entrés sur le terrain, tout le monde était déjà heureux, sauf ceux qui portaient un maillot orange. Mais tous les autres étaient vraiment de notre côté », s’est enthousiasmé le sélectionneur Jürgen Klopp au micro de l’ARD après la rencontre, à propos de l’ambiance dans la capitale. Une grande part du mérite lui revient : il parvient actuellement à susciter des émotions et à créer une proximité avec authenticité. Sans avoir à s’y efforcer. Ou peut-être justement parce qu’il ne cherche pas à forcer les choses.

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Son prédécesseur Julian Nagelsmann avait eu besoin de cette dimension exceptionnelle d’un tournoi à domicile pour parvenir à quelque chose de comparable. À vrai dire, au cours de son ère de près de trois ans, l’euphorie n’a été palpable qu’autour de l’Euro 2024 en Allemagne. L’ampleur même de l’événement a pour ainsi dire fait naître les émotions d’elle-même ; Nagelsmann et ses joueurs ont surfé sur cette vague, disputé un bon tournoi et enthousiasmé le public.

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Imaginer qu’un match de Ligue des nations à la mi-novembre aurait suffi à produire le même effet pour la sélection allemande sous Nagelsmann, dont les compétences techniques ne font pourtant guère de doute, reste difficile. Mais qu’est-ce que Klopp a donc de plus que son prédécesseur ? Cela relève probablement du ressenti et se laisse difficilement formuler en quelques phrases claires. Un aspect concret se dégage néanmoins : peut-être Nagelsmann a-t-il parfois manqué de l’humilité face à sa mission que Klopp dégage avec tant d’authenticité.

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Cela peut tenir au stade très différent de leurs carrières d’entraîneur. Nagelsmann donnait parfois l’impression de s’acharner à vouloir fournir à son équipe des solutions en toutes circonstances, de vouloir, pour forcer le trait, gagner le match depuis son banc et prouver quel entraîneur génial il est ( Uli Hoeneß ne dirait pas le contraire ). Klopp, lui, s’efface davantage et insiste sur un point : il fixe le cap, il dirige, mais, pour trouver les solutions sur le terrain, il fait avant tout confiance à ses joueurs au lieu de douter d’eux.

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Pour Nagelsmann, du moins en donnait-il parfois l’impression, le poste de sélectionneur était trop associé à la prochaine étape de sa carrière. Klopp, en revanche, montre depuis sa première conférence de presse qu’il n’a plus rien à prouver à personne et ne cherche plus à le faire. Il a même souligné : « Jürgen Klopp n’a pas de carrière après l’équipe nationale. »

Libéré ainsi de la peur de l’échec, il peut faire son travail. Et l’on croit plus facilement le technicien de 59 ans lorsqu’il déclare après son triomphe face aux Oranje : « J’ai entraîné trois grands clubs et j’ai pu m’identifier très facilement à eux. J’ai adoré y travailler et, maintenant, j’ai l’immense chance de pouvoir travailler pour mon pays d’origine. Que pourrait-il y avoir de plus grand ? Il n’y a rien de plus grand. Et c’est exactement ce que j’ai ressenti. »

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Klopp affiche une plus grande humilité face à sa mission. Il sait combien il est important de rallier tout le pays derrière lui et s’emploie à transmettre ce principe d’une manière nettement plus accessible : « C’est un groupe très particulier en ce moment. Et je sais qu’on l’a déjà entendu plusieurs fois. Notre responsabilité, désormais, est de le montrer et de continuer à le montrer. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons montrer un visage positif. Et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Tous ceux qui étaient ici aujourd’hui rentreront chez eux avec le sourire », a déclaré le sélectionneur allemand.

Des parties sur des terrains fermés à son premier but en sélection dans le stade de ses rêves : la soirée de conte de fées de Derry Scherhant

Ce que Klopp fait mieux que Nagelsmann dans la gestion des hommes ? Il communique davantage avec ses joueurs. Plusieurs d’entre eux l’ont déjà dit. De Niclas Füllkrug à Florian Wirtz. Et surtout, il sait mieux renforcer leur confiance en leurs capacités, plutôt que de les amener à en douter au regard de ses consignes.

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« Les garçons se surprennent encore eux-mêmes. Derry Scherhant ne pensait sûrement pas pouvoir réaliser un tel match en sélection, dans les deux sens du jeu », a-t-il dit, par exemple, au sujet de l’un des protagonistes de la démonstration face aux Pays-Bas . Il y a encore quelques mois, l’attaquant du SC Fribourg n’aurait certainement pas imaginé terminer l’année avec quatre sélections et déjà un but sous le maillot allemand à son actif.

« Que dire ? Ça n’aurait pas pu mieux se passer. C’est vraiment incroyable, j’ai pris énormément de plaisir et je suis tout simplement fou de joie », a confié Scherhant à l’ARD peu après le coup de sifflet final. À la 41e minute, il avait dribblé en direction du défenseur du Real Madrid Denzel Dumfries avant de tenter sa chance vers le petit filet opposé. Le ballon a fini sa course dans les filets de belle manière pour donner l’avantage à l’Allemagne.

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Scherhant est tombé à genoux, a levé les bras vers le ciel, visiblement ému. Une fois ses coéquipiers écartés après la célébration, il a pointé avec détermination la pelouse, comme pour dire : c’est mon stade, ma ville, mon chez-moi. « Un jour, j’étais assis au stade olympique avec mon meilleur ami et je lui ai dit : “Si je ne joue pas ici un jour, c’est que j’aurai fait quelque chose de travers.” J’avais simplement le sentiment que je devais un jour me retrouver là, en bas, sur le terrain », a récemment confié le Berlinois de naissance à Sports Illustrated.

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Mais, à l’époque, jouer un jour au stade olympique était encore une perspective assez lointaine. Pour le Hertha BSC, s’entend, sans même parler de l’équipe nationale allemande. « Je sais ce que l’on ressent quand on ne joue pas chez les jeunes, quand on passe inaperçu », avait déclaré Scherhant il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse avec la sélection allemande, en évoquant son parcours.

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Le Hertha ne lui a longtemps prêté aucune attention. Il a donc dû tenter de se faire remarquer dans de plus petits clubs berlinois. Mais à Viktoria Berlin, par exemple, il s’est lui aussi retrouvé régulièrement sur le banc avec les moins de 17 ans, et son rêve de devenir professionnel semblait un temps s’éloigner toujours davantage. Ce qui a toujours distingué Scherhant, c’est sa volonté de progresser. En plus des entraînements en club, il a beaucoup travaillé sa technique, ses dribbles et sa finition : « Sur les terrains de Tennis Borussia et du Makkabi, nous jouions sans arrêt en un contre un ou nous tirions au but. J’aime toujours autant les deux aujourd’hui », explique-t-il.

Pendant la période du Covid, alors qu’il jouait à Tennis Borussia, puis au Berliner SC, il a dû se battre pour poursuivre ses séances supplémentaires, de nombreux terrains étant fermés. « Chaque jour, j’escaladais la clôture, je dribblais, je tirais encore et encore au but. Aussi difficile que la période du Covid ait été pour tout le monde, elle m’a beaucoup aidé sur le plan footballistique », a-t-il un jour confié à Sport Bild. « Si les autorités contrôlaient l’un des terrains, nous passions simplement à l’autre : les installations sont juste à côté l’une de l’autre », a-t-il raconté à Sports Illustrated.

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Peu après, celui qui avait alors 17 ans a tout de même rejoint le Hertha au début de sa deuxième saison chez les moins de 19 ans. « Cela représentait beaucoup pour moi de pouvoir encore rejoindre le Hertha à un stade aussi tardif. J’étais le premier joueur depuis 13 ou 14 ans à arriver au club seulement lors de sa deuxième année en U19 », a expliqué Scherhant.

Après son accession à l’équipe première du Hertha, il a rejoint Fribourg en 2025. Et, à la suite de ses dernières prestations sous le maillot allemand, Scherhant est désormais non seulement un joueur établi de Bundesliga, mais il s’est aussi, pour le moment, imposé en sélection. Il avait obtenu 50 billets pour sa famille et ses amis, avait révélé Scherhant avant même le match dans son stade olympique.

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Après ces 90 minutes exaltantes, il a fêté son 24e anniversaire avec un peu de retard. Scherhant aurait même pu inscrire un deuxième, voire un troisième but, mais il a trouvé le poteau à deux reprises. Il n’en a pas moins livré une prestation de très haut niveau, osant régulièrement dribbler, se montrant dangereux devant le but et donnant du fil à retordre à la défense néerlandaise.

« Ils savent tous les deux jouer au ballon, bon sang », a salué Klopp à propos de Scherhant et de son pendant sur l’aile, Brajan Gruda, lui aussi remarquable. « Mais tous les efforts qu’ils ont fournis et qu’ils ont dû fournir aujourd’hui, c’est énorme. Et c’est ce qui fait une équipe, au bout du compte. D’autres savent aussi jouer au ballon. Mais, au final, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement que vous y mettez », a ajouté Klopp, saluant également le travail sans ballon de ce duo enthousiasmant.

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Un grand gagnant de la sélection allemande presque éclipsé par les nombreuses performances marquantes

Scherhant et Gruda en première ligne, avec derrière eux Lennart Karl et Said El Mala, deux autres grands talents pour les ailes, si importantes dans le système de Klopp : le nouveau sélectionneur révèle des potentiels que Nagelsmann aurait pu, lui aussi, exploiter, mais auxquels il ne s’est, d’une certaine manière, pas suffisamment consacré. Quelques mois seulement après la Coupe du monde, où Leroy Sane était encore titulaire, il paraît désormais très lointain d’imaginer que la star de Galatasaray puisse avoir à nouveau, à moyen terme, une chance de jouer avec la sélection allemande.

En outre, le problème du poste d’arrière droit a soudainement été résolu avec Philipp Treu. Face aux Pays-Bas, il semblait presque avoir l’expérience d’un vieux routier et a une nouvelle fois fait preuve d’une fiabilité remarquable lors de sa cinquième sélection. Les débats publics sur le meilleur poste de Joshua Kimmich, souvent sources de turbulences sous Nagelsmann ? Ils n’existent plus, car le capitaine est installé à son meilleur poste, dans l’axe du milieu de terrain, et y restera.

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À ses côtés dans le double pivot, lors des deux derniers matches internationaux comme au Bayern Munich, figurait Aleksandar Pavlovic. Le joueur de 22 ans peut se considérer comme l’un des grands gagnants de cette fenêtre internationale. Mais lors du festival offensif contre la Hollande, il est un peu passé sous les radars face aux éclats de Gruda, Scherhant ou Florian Wirtz.

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Comme lors du succès 3-1 en Serbie, Pavlovic a convaincu lundi soir à Berlin par son immense calme balle au pied, ses choix de passe judicieux, son audace dans le jeu vertical et ses nombreuses courses importantes sans ballon. « Pour moi, il doit être un leader par sa manière de jouer. Il est toujours en mouvement, cherche toujours à faire circuler proprement le ballon », a salué le champion du monde et consultant de l’ARD Bastian Schweinsteiger.

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Il a également souligné les nombreuses transversales bien senties des deux milieux défensifs, qui ont permis aux joueurs de couloir de se retrouver en un contre un. La manière dont Pavlovic a lancé l’action conclue par le but du 5-0 a particulièrement retenu l’attention à cet égard. Sur une touche à hauteur du milieu de sa propre moitié de terrain, il s’est rendu disponible, a repéré le grand espace libre sur le côté opposé, a avancé balle au pied, puis a renversé le jeu vers la droite, en direction de Gruda, qui a poursuivi l’offensive finalement victorieuse.

Une séquence qui a certainement beaucoup plu à Klopp. « Tiens, il sait aussi jouer au ballon », avait-il déjà lancé pour adresser un compliment particulier à Pavlovic lors de la conférence de presse qui avait suivi la victoire 2-0 à domicile contre la Serbie, début octobre. « Même si vous vous êtes peut-être déjà habitués à le voir jouer comme ça. Moi, je ne le connais pas depuis si longtemps. »

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Dans la concurrence pour le poste aux côtés de Kimmich face à Felix Nmecha, lui aussi en forme dernièrement au BVB, mais observé avec un regard critique , Pavlovic a donc pris l’avantage pour le moment. Klopp semble ainsi avoir trouvé un élément de l’ossature de son équipe, dont les membres jouent aussi ensemble en club dans le meilleur des cas. « Il a une bonne vision du jeu, il est fort dans les duels et multiplie les courses », a poursuivi Schweinsteiger dans son éloge de Pavlovic, auquel il voit également un rôle majeur : « Pour moi, c’est un facteur très important en équipe nationale. »