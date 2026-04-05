« Un grand favori bien connu pour succéder à Gennaro Gattuso au poste de sélectionneur de l'Italie »

Gennaro Gattuso a annoncé la semaine dernière, après avoir manqué la Coupe du monde avec l'Italie, qu'il quittait son poste de sélectionneur. Les Azzurri sont désormais à la recherche d'un remplaçant, et l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, est le favori, selon La Gazzetta dello Sport.

Conte n'est pas un inconnu pour la sélection italienne. L'Italien a déjà occupé le poste de sélectionneur entre 2014 et 2016. En 2016, il a dirigé l'Italie lors de l'Euro en France, où l'équipe a été éliminée en quarts de finale par l'Allemagne aux tirs au but.

Après cet Euro, Conte est parti à Londres, où il a pris les rênes de Chelsea pendant deux ans et a remporté un titre de champion national. Il a ensuite connu un passage assez fructueux à l'Inter, avant de revenir en Premier League. À Tottenham Hotspur, il n'a toutefois remporté aucun titre, avant de signer chez les Partenopei, avec lesquels il a décroché le titre de champion national et remporté la Supercoupe d'Italie.

Le journal rapporte que l'actuel entraîneur de Naples, troisième de la Serie A, serait ouvert à un retour en tant que sélectionneur national à l'issue de la saison en cours.

Conte n'est pas le seul à être cité comme successeur potentiel de Gattuso. Roberto Mancini, Massimiliano Allegri et le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, font également l'objet de nombreuses spéculations dans les médias.

En ce qui concerne Mancini, il y a une certaine réticence, notamment en raison de son départ soudain lors de son précédent mandat de sélectionneur. L'entraîneur de l'AC Milan, Allegri, se tient pour l'instant à l'écart, selon La Gazzetta.

Lors de la saison 2024/25, Conte avait remporté le titre de champion de Serie A de justesse, en terminant avec un point d'avance sur l'Inter. Cette saison, Naples est plus irrégulier et le renouvellement du titre semble lointain. L'écart avec le leader, l'Inter, est actuellement de sept points, avec encore huit matchs à jouer.