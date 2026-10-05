« En 2015, United a offert autour de 100 millions d’euros », a confirmé Müller dans le podcast GOALThe Late Run, validant ainsi le montant du transfert évoqué à l’époque par plusieurs médias, que le grand club anglais voulait verser au Rekordmeister allemand pour s’attacher ses services. « Mais j’étais sous contrat et le Bayern a dit non. »

Au cours des dernières années, Müller avait déjà évoqué à plusieurs reprises dans d’autres interviews l’intérêt de Manchester à l’époque. Le fait qu’à 25 ans, il ait réellement réfléchi à quitter le Bayern pour rejoindre United n’est pas nouveau. L’une des raisons de sa réflexion : l’emblématique entraîneur Louis van Gaal, sous les ordres duquel Müller avait autrefois explosé au FCB, était alors sur le banc d’Old Trafford.

« J’ai pensé à vraiment partir », a désormais expliqué Müller. « L’offre était très bonne et elle m’offrait la possibilité de retravailler avec mon mentor. En plus, j’étais au milieu de la vingtaine et j’avais le sentiment d’être prêt pour la Premier League », a détaillé le joueur offensif, qui évolue désormais aux Vancouver Whitecaps en MLS.

Pourquoi Thomas Müller a-t-il bien vécu le veto du FC Bayern ?

Pourquoi n’a-t-il en aucun cas été déçu malgré ces débuts de réflexion sur un départ et le veto du Bayern ? « J’étais aussi heureux que le Bayern dise non. Parce que c’était un grand compliment qu’ils refusent 100 millions d’euros et me signifient ainsi : “Tu es notre homme” », a déclaré Müller.

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De toute façon, il s’est toujours « très bien senti » à la Säbener Straße, a souligné le champion du monde 2014. « Au Bayern, on a tout ce que l’on veut : on joue chaque année pour la Ligue des champions, on a une grande ville, on est le numéro un en Allemagne et, en tant qu’international allemand, on est toujours sous les projecteurs. J’ai toujours aimé ressentir cette pression. » En tant que joueur formé au club et originaire de la région, il a en outre « toujours ressenti un peu plus de responsabilité envers les supporters que les autres joueurs », a poursuivi Müller.

Quand Thomas Müller a-t-il encore réfléchi à un départ du FC Bayern ?

Un possible transfert lui est certes revenu à l’esprit quelques années plus tard, lorsqu’au cours de la saison 2018-2019, sous les ordres de l’entraîneur du Bayern de l’époque Niko Kovac, il n’était par moments plus qu’un deuxième choix, a-t-il encore confié en 2024 dans kicker et en 2025 dans SPIEGEL. « J’ai parlé avec la direction du club, j’étais trop ambitieux pour me satisfaire du rôle de remplaçant », a expliqué l’ancien international. Mais comme le changement d’entraîneur de Kovac à Hansi Flick est survenu dans ce genre de réflexions, le sujet n’est « jamais devenu concret ».

Müller est ainsi resté au Bayern jusqu’en 2025, pour lequel il a disputé au total 756 matches officiels (250 buts) et avec lequel il a notamment remporté 13 titres de champion d’Allemagne ainsi que deux Ligues des champions (2013 et 2020). L’an dernier, il a ensuite rejoint Vancouver, où le joueur de 37 ans contribue grandement au fait que les Whitecaps soient l’une des meilleures équipes de MLS. Fin septembre, Müller a prolongé son contrat de six mois supplémentaires et jouera donc au minimum jusqu’à l’été 2027 à Vancouver. Jusqu’à présent, la légende du Bayern totalise 19 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions avec le club canadien.