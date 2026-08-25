Un grand club néerlandais se renseigne sur Etienne Vaessen

Bien qu’Etienne Vaessen ait prolongé son contrat au FC Groningue il n’y a pas si longtemps, il reste une option intéressante pour le top néerlandais. Selon Voetbal International, Feyenoord s’est récemment renseigné sur le gardien de 31 ans.

Cela dit, un transfert ne sera pas simple. À Feyenoord, Vaessen serait en effet probablement envisagé comme gardien remplaçant, alors qu’il est aujourd’hui un élément très apprécié dans l’équipe de Dick Lukkien.

Tjark Ernst a déjà été recruté cet été comme gardien numéro un de Feyenoord. Il doit succéder à Timon Wellenreuther, parti au VfL Wolfsburg.

Le journaliste Joost Blaauwhof qualifie même un éventuel transfert de Vaessen de « mission impossible ». En tout cas pour ce mercato. L’été prochain, l’histoire sera peut-être différente.

Vaessen dispose en effet d’une clause dans son contrat, qui lui permettrait de partir pour « une petite somme ». Vaessen a récemment prolongé son contrat avec Groningue jusqu’à la mi-2029.

Vaessen est arrivé libre en 2024 en provenance du RKC Waalwijk, où il a disputé pas moins de 210 matches dans les buts.

À Groningue aussi, il s’est rapidement imposé comme un titulaire, et il a en outre une énorme valeur dans la relance de l’équipe. Cette saison, il a déjà été à l’origine de plusieurs buts.