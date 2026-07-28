Un grand club néerlandais s’est récemment renseigné auprès de Manchester United au sujet de Joshua Zirkzee

L’Ajax s’est récemment renseigné auprès de Manchester United au sujet de Joshua Zirkzee, rapporte The Athletic. Le média de référence ne s’attend toutefois pas à voir le Néerlandais rejoindre le club recordman des Pays-Bas.

Zirkzee est arrivé il y a deux étés en provenance de Bologne, en Italie. Le géant anglais avait alors déboursé un peu plus de 40 millions d’euros pour l’attaquant.

À Manchester United, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Après 75 matches, son bilan s’élève à 9 buts et 4 passes décisives. Il n’a pas non plus remporté le moindre trophée avec le club.

Il est donc désormais autorisé à quitter le club. L’Ajax, la Juventus, Côme et deux clubs de Premier League s’intéressent à l’attaquant de 25 ans.

The Athletic estime toutefois peu probable que Zirkzee parte à Amsterdam. L’Ajax a récemment recruté Marcos Leonardo pour 19 millions d’euros et a fait venir Tolu Arokodare sous forme de prêt.

Le poste d’avant-centre à la Johan Cruijff ArenA est donc désormais bien fourni. Zirkzee semble se diriger vers un transfert en Italie, la Juventus tenant la corde pour l’attaquant.

Zirkzee a d’ailleurs encore impressionné samedi dernier lors du match amical de Manchester United contre le BK Rosenborg. Le natif de Schiedam a éliminé deux joueurs ainsi que le gardien, avant de conclure tranquillement.