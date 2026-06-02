Un grand club néerlandais a manifesté son intérêt auprès du NEC pour le joueur Kodai Sano

Selon Mounir Boualin, le PSV aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain du NEC, Kodai Sano. Le Japonais se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre Eindhoven, une information confirmée par Rik Elfrink.

Au PSV, Joey Veerman et Ismael Saibari semblent sur le point de partir, le second étant courtisé par le Bayern Munich.

Les Eindhovenois cherchent donc activement des renforts au milieu de terrain, et Sano est présenté comme leur priorité absolue.

NEC est informé de cette approche, ajoute Boualin, et le joueur voit dans le PSV une étape idéale pour la suite de sa carrière.

Non sélectionné pour la Coupe du monde cet été, il a disputé 34 matchs avec le NEC cette saison, inscrivant trois buts et délivrant sept passes décisives.

L’hiver dernier, le jeune Japonais de 22 ans avait déjà attiré l’intérêt de l’Ajax. Il avait été aperçu à Amsterdam en compagnie de Jordi Cruijff, mais le transfert n’avait pas abouti.

Le club néerlandais réclamait alors vingt millions d’euros, somme que l’Ajax refusait de débourser. Pour l’instant, Boualin ne dévoile pas le montant de l’opération concernant Sano.