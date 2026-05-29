Tijjani Reijnders pourrait quitter Manchester City pour rejoindre un autre grand club européen. Selon le journaliste Matteo Moretto, l’Atlético de Madrid s’intéresse de près au milieu de terrain néerlandais.

Les deux clubs sont actuellement en pourparlers concernant un éventuel transfert estival. Si le montant minimum réclamé par les Citizens n’a pas été dévoilé, Transfermarkt évalue l’international néerlandais à 60 millions d’euros.

Les Colchoneros, dirigés par Diego Simeone, explorent actuellement les modalités d’un transfert du Néerlandais en provenance de la Premier League, bien conscients que la négociation s’annonce complexe, précise Moretto.

L’ancien Azalkan avait brillé lors de ses premiers mois en Premier League, marquant des buts et délivrant des passes décisives ; mais Pep Guardiola l’a progressivement cantonné au banc de touche.

D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus surveille également de près la situation du Néerlandais.

La Vieille Dame, qui cherche des profils capables de s’adapter immédiatement à la Serie A, suit de près le Néerlandais, déjà rodé aux exigences du calcio après son passage à l’AC Milan.

Reste que la Juventus, tout comme l’Atlético, n’a pas les moyens de rivaliser avec les soixante-dix millions d’euros (bonus compris) déboursés par Manchester City pour le Néerlandais, ce qui complique grandement un éventuel transfert.