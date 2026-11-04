Selon Sport Bild, les Boucs devront de nouveau craindre un départ d’El Mala lors du prochain mercato (du 1er janvier au 1er février). Le fait que le joueur de 20 ans ait prolongé son contrat jusqu’en 2031 il y a seulement quelques mois, à la surprise générale, n’y change rien. Pas plus que l’absence de clause libératoire dans son nouveau contrat.

Les rumeurs d’un intérêt du PSG persistent néanmoins. Le tenant du titre en Ligue des champions doit compenser l’absence de plusieurs mois de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé fin octobre et qui pourrait manquer le reste de la saison. Le club disposerait de 80 millions d’euros pour lui trouver un remplaçant.

Selon Sport Bild, le Paris Saint-Germain s’est même déjà renseigné officiellement auprès de Thomas Kessler, dirigeant du FC, au sujet d’El Mala afin d’étudier la possibilité d’un transfert. Aucune offre officielle n’est toutefois encore parvenue au Geißbockheim. Cologne compte par ailleurs garder l’attaquant, réputé pour ses dribbles, au moins jusqu’à l’été.

Quel montant le 1. FC Cologne réclame-t-il pour Said El Mala ?

« Dans le football, il ne faut rien exclure catégoriquement », a récemment déclaré Kessler, avant de souligner : « Ce n’est pas sans raison qu’il a de nouveau prolongé son contrat. Je n’ai donc actuellement aucune raison d’envisager un éventuel transfert cet hiver. » Il a ajouté qu’El Mala se sentait « très bien » à Cologne.

Malgré cela, une surenchère cet hiver ne pourrait être évitée, estime Sport Bild. Le seuil fixé à 50 millions d’euros cet été, auquel le BVB, entre autres, s’était heurté, ne suffirait toutefois plus. Il faudrait que Cologne reçoive nettement plus d’argent pour accepter de vendre le joueur cet hiver.

Le montant exact des nouvelles exigences du club n’est pas précisé. Une chose est toutefois claire : le PSG ne reculerait probablement pas devant une tentative de transfert. El Mala conserve en outre des prétendants dans la Premier League, dont les clubs disposent d’importants moyens financiers. Selon Sky, Brighton & Hove Albion serait une nouvelle fois intéressé par son recrutement.

IMAGO

Said El Mala : qu’adviendra-t-il de son frère Malek ?

Le club entraîné par l’Allemand Fabian Hürzeler aurait déjà tenté en vain de recruter le joueur au cours de la saison passée. Il aurait alors été prêt à engager également Malek, le frère d’El Mala, qui a inscrit son premier but en Bundesliga pour les Boucs le week-end dernier. Les deux frères ne seraient, semble-t-il, disponibles qu’ensemble.

Brighton continuerait de suivre de près l’évolution des deux frères et enverrait régulièrement des recruteurs à Cologne pour rester informé. Le club ne prévoirait toutefois pas de passer à l’action cet hiver. Cela pourrait néanmoins changer si un autre club se décidait à agir sérieusement autour du changement d’année.