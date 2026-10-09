« Un grand club de Premier League veut recruter Frenkie de Jong cet hiver »

Frenkie de Jong suscite l’intérêt de Chelsea, rapporte le média espagnol Diario SPORT. L’avenir du milieu de terrain au FC Barcelone est incertain, selon le journal. Chelsea veut en profiter.

De Jong est sous contrat avec le FC Barcelone depuis 2019. Le maître à jouer avait alors quitté l’Ajax pour 86 millions d’euros.

Depuis, il a disputé près de trois cents matches avec l’équipe première du club et a été récompensé par le brassard de capitaine.

L’été dernier, il s’est blessé au genou pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les médecins du Barça voulaient l’opérer, mais De Jong a choisi un traitement conservateur.

Entre-temps, le genou de De Jong va bien et il a repris l’entraînement sur le terrain mardi dernier. Il faudra toutefois encore longtemps avant que le milieu de terrain de 29 ans ne rejoue un match pour le club.

En outre, sa place dans le onze de départ est devenue très incertaine, écrit SPORT. L’impact immédiat de l’arrivée de Rodri, le développement de Marc Bernal et l’excellente forme de Pedri, Fermín Lopez et Dani Olmo compliquent un retour direct dans le onze.

Chelsea veut offrir une issue à De Jong. Le club londonien voit en l’international néerlandais le successeur idéal d’Enzo Fernández, parti à Manchester City. Les Blues veulent passer à l’action dès que De Jong perdra effectivement sa place de titulaire.