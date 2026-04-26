« Un grand club anglais se renseigne auprès du FC Porto au sujet de Francesco Farioli »

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Chelsea s’est renseigné auprès du FC Porto concernant Francesco Farioli. Mais l’entraîneur italien devrait rester en place.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax, où son contrat avait été résilié d’un commun accord, le jeune technicien a si bien impressionné qu’il a vu son bail prolongé jusqu’en milieu d’année 2028.

Toute formation désireuse de l’enrôler devra donc s’acquitter d’une indemnité de vingt millions d’euros, correspondant à sa clause libératoire.

À quatre journées de la fin, Porto est en pole position pour remporter le championnat portugais : le club occupe la première place avec quatre points d’avance sur son dauphin, Benfica, et compte en outre une rencontre de moins.

Selon Schira, Farioli croit fermement au projet du club et ne serait pas enclin à partir.

Les Blues, qui ont limogé Liam Rosenior en début de semaine, sont toujours à la recherche d’un nouveau technicien. Ce dernier n’avait pris les commandes du club londonien que quatre mois plus tôt.