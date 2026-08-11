Gianni Daniele, responsable médical en chef de la Fédération italienne de tennis, a suscité une vive polémique avec ses déclarations concernant la blessure de la star espagnole Carlos Alcaraz, après avoir mis en doute sa nature, laissant entendre que le joueur pourrait traverser une phase de recul psychologique ayant affecté son niveau sur le court.

Dans un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica, Daniele a affirmé que la nature de la blessure d'Alcaraz au poignet n'a toujours pas été clarifiée en l'absence de communiqué officiel du côté espagnol, estimant que le flou entourant le joueur a ouvert la porte aux spéculations sur son état psychologique et sa capacité à retrouver son niveau habituel.

Le responsable médical italien a précisé : « L'Espagne n'a toujours pas clarifié la nature de la blessure au poignet d'Alcaraz, et les spéculations se multiplient désormais selon lesquelles il traverserait une période de faiblesse psychologique : il souhaite retrouver son niveau d'antan mais souffre d'une forme de dépression, un cercle vicieux qui l'empêche de retrouver confiance en lui. »

Daniele a ajouté, dans une déclaration ayant suscité davantage d'interrogations sur la situation d'Alcaraz : « Les doutes commencent à faire surface », exprimant son regret que son compatriote Jannik Sinner n'ait pas pu affronter un joueur du niveau de la star espagnole.

Les déclarations du responsable médical interviennent alors qu'un climat de flou entoure la situation d'Alcaraz, en l'absence de révélation claire des détails de la blessure dont il souffre, ce qui a conduit Daniele à établir un lien entre l'aspect physique et l'état psychologique du joueur, une lecture qui a provoqué une large polémique compte tenu de la sensibilité d'évoquer l'état psychologique d'un joueur sans annonce médicale officielle.

En revanche, Daniele a évoqué la situation de Jannik Sinner, qui s'est retiré du Masters 1000 de Cincinnati en raison de douleurs au genou, affirmant que la décision du joueur italien de se retirer ne signifie pas nécessairement l'existence d'une blessure grave.

Daniele a déclaré : « L'intérêt des joueurs de tennis ne se limite pas à leur seule santé physique. Le numéro un mondial ne participe pas à un Masters 1000 pour s'entraîner, jouer deux matchs, puis rentrer chez lui », estimant que le retrait de Sinner était vraisemblablement une mesure de précaution plutôt qu'un signe d'un problème inquiétant.

Le responsable médical italien a conclu ses propos en minimisant les craintes quant à la disponibilité de Sinner pour l'US Open, déclarant : « Nous ne devons pas exagérer cette affaire, même si nous devons le surveiller de près, et je pense qu'il sera en forme pour l'US Open. »

Daniele a indiqué que Sinner pourrait rencontrer quelques difficultés lors des premiers tours du tournoi, à l'image de ce qui lui est arrivé à Wimbledon, mais il a considéré cela comme faisant partie des « risques calculés », tandis que la situation d'Alcaraz demeure la plus polémique, notamment avec la persistance du flou autour de la nature de sa blessure et de la date de son retour à la compétition.