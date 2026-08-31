Un geste surprenant : Arsenal fait de la résistance face à Álvarez avant la fin du mercato

Arsenal s'apprête à reprendre contact avec Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, dans une ultime tentative de boucler l'opération avant la fin du mercato estival.

Le site Tribuna, citant le journaliste réputé Gianluigi Longari, a rapporté qu'Arsenal se prépare à entamer de nouveaux échanges avec les représentants d'Alvarez dans les prochaines heures, afin de tenter de convaincre l'attaquant de l'Atlético Madrid de rejoindre le club londonien.

Le club anglais demeure intéressé par l'international argentin, malgré le refus de Julian Alvarez de rejoindre l'Angleterre.

Selon Longari, Arsenal va engager une nouvelle discussion directe avec l'entourage d'Alvarez, le club cherchant à faire évoluer la position du joueur avant la fermeture du marché des transferts.

L'avenir d'Alvarez est devenu encore plus incertain après que l'Atlético Madrid a écarté la possibilité d'un transfert vers Barcelone, destination privilégiée du joueur.

Le directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, avait confirmé que le club ne vendrait pas l'attaquant argentin à Barcelone.

Le joueur, âgé de 26 ans, a repris l'entraînement après avoir manqué certaines séances en raison d'un malaise, tandis qu'Arsenal représente toujours pour lui une option de repli possible.

Des rapports récents indiquent qu'Arsenal tente de profiter du refus de l'Atlético Madrid de négocier avec Barcelone, le club londonien étant devenu l'une des principales options qui s'offrent à Alvarez s'il décidait de quitter la formation espagnole.

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