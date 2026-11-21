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L'Uruguayen Federico Valverde, capitaine du Real Madrid, a tenu à adresser un message de soutien clair à son coéquipier brésilien Vinícius Júnior lors de la célébration du but de la victoire face au Celta Vigo. Un geste qui illustre le soutien des joueurs merengues envers la star brésilienne, qui a besoin de renouer avec le public du Santiago Bernabéu.

Les détails de la célébration du but de Carlos Espí, qui a offert la victoire 2-1 au Real Madrid, ont révélé un geste remarquable de Valverde : le capitaine ne s'est pas contenté de féliciter le buteur, il s'est directement dirigé vers Vinícius pour l'enlacer, avant de l'emmener rejoindre ses coéquipiers, afin qu'il soit présent au moment de la célébration et profite de la ferveur du public du Bernabéu.

Ce geste est intervenu à un moment particulièrement symbolique pour Vinícius, entré en jeu à la 57e minute alors que le score était de 0-0. Le Brésilien a rapidement changé le visage de l'attaque madrilène, en apportant davantage de vivacité et d'efficacité dans le dernier tiers du terrain.

L'influence de la star brésilienne ne s'est pas limitée à dynamiser l'attaque du Real Madrid : il a joué un rôle direct sur le but de la victoire, en délivrant le centre qui a provoqué le rebond du ballon devant Carlos Espí, lequel l'a envoyé au fond des filets à la 85e minute, assurant 3 points précieux au club merengue.

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Endrick s'est lui aussi associé à ce message de soutien, en levant les mains vers les tribunes pour former le chiffre 7, en référence au numéro de maillot de Vinícius. Une manière bien à lui d'affirmer son estime pour son coéquipier et la place qu'il occupe au sein de l'équipe, et un geste de plus dans une célébration porteuse de plusieurs messages de soutien à la star brésilienne.

Les gestes de Valverde et d'Endrick ont reflété la solidarité qui règne entre les joueurs du Real Madrid et leur volonté de soutenir Vinícius dans cette période. Ses coéquipiers semblaient vouloir souligner qu'il occupe une place importante dans le vestiaire et que retrouver son meilleur niveau n'est pas sa seule responsabilité, mais un objectif collectif pour l'équipe.