L'Uruguayen Federico Valverde, capitaine du Real Madrid, a tenu à adresser un message de soutien clair à son coéquipier brésilien Vinícius Júnior lors de la célébration du but de la victoire face au Celta Vigo. Un geste qui illustre le soutien des joueurs merengues envers la star brésilienne, qui a besoin de renouer avec le public du Santiago Bernabéu.
Les détails de la célébration du but de Carlos Espí, qui a offert la victoire 2-1 au Real Madrid, ont révélé un geste remarquable de Valverde : le capitaine ne s'est pas contenté de féliciter le buteur, il s'est directement dirigé vers Vinícius pour l'enlacer, avant de l'emmener rejoindre ses coéquipiers, afin qu'il soit présent au moment de la célébration et profite de la ferveur du public du Bernabéu.
Ce geste est intervenu à un moment particulièrement symbolique pour Vinícius, entré en jeu à la 57e minute alors que le score était de 0-0. Le Brésilien a rapidement changé le visage de l'attaque madrilène, en apportant davantage de vivacité et d'efficacité dans le dernier tiers du terrain.
L'influence de la star brésilienne ne s'est pas limitée à dynamiser l'attaque du Real Madrid : il a joué un rôle direct sur le but de la victoire, en délivrant le centre qui a provoqué le rebond du ballon devant Carlos Espí, lequel l'a envoyé au fond des filets à la 85e minute, assurant 3 points précieux au club merengue.
Endrick s'est lui aussi associé à ce message de soutien, en levant les mains vers les tribunes pour former le chiffre 7, en référence au numéro de maillot de Vinícius. Une manière bien à lui d'affirmer son estime pour son coéquipier et la place qu'il occupe au sein de l'équipe, et un geste de plus dans une célébration porteuse de plusieurs messages de soutien à la star brésilienne.
Les gestes de Valverde et d'Endrick ont reflété la solidarité qui règne entre les joueurs du Real Madrid et leur volonté de soutenir Vinícius dans cette période. Ses coéquipiers semblaient vouloir souligner qu'il occupe une place importante dans le vestiaire et que retrouver son meilleur niveau n'est pas sa seule responsabilité, mais un objectif collectif pour l'équipe.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.