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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un geste de loyauté… Pourquoi Haaland a-t-il modifié son nom sur le maillot de la Norvège ?

Irak vs Norvège
Irak
Norvège
Coupe du monde
E. Haaland
Irak
Norvège
É.-U.

L’attaquant norvégien effectue ses débuts en Coupe du monde avec une nouvelle allure.

L’attaquant norvégien Erling Haaland, buteur de Manchester City, a attiré l’attention en arborant un nouveau nom de maillot pour sa première Coupe du monde.

Pour sa première Coupe du monde, le buteur a signé un doublé, permettant à la Norvège de dominer l’Irak 4-1 tôt ce mercredi matin, lors de la 1^(re) journée du groupe 9.

Ces dernières années, l’attaquant norvégien avait l’habitude d’apparaître avec le nom « Haaland » sur son maillot, mais il a décidé de changer pour cette Coupe du monde et s’est présenté sous le nom de « Braut Haaland », suscitant ainsi des interrogations.

Selon le journal « Marca », le terme « Braut » provient du nom de famille de sa mère, Gre Marita Braut, ancienne joueuse de rugby à VII norvégienne. En apposant ce patronyme sur son maillot, le buteur rend ainsi hommage à ses deux parents.

Le média ibérique précise que ce genre de changement est courant dans le sport, où de nombreux athlètes choisissent de représenter les deux branches de leur famille à travers leurs noms de famille, et souligne que l’avant-centre utilise déjà régulièrement son nom complet sur les réseaux sociaux.

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Prochain rendez-vous mardi prochain face au Sénégal, puis vendredi 23 juin contre la France pour clore la phase de groupes.

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