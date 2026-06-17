L’attaquant norvégien Erling Haaland, buteur de Manchester City, a attiré l’attention en arborant un nouveau nom de maillot pour sa première Coupe du monde.

Pour sa première Coupe du monde, le buteur a signé un doublé, permettant à la Norvège de dominer l’Irak 4-1 tôt ce mercredi matin, lors de la 1^(re) journée du groupe 9.

Ces dernières années, l’attaquant norvégien avait l’habitude d’apparaître avec le nom « Haaland » sur son maillot, mais il a décidé de changer pour cette Coupe du monde et s’est présenté sous le nom de « Braut Haaland », suscitant ainsi des interrogations.

Selon le journal « Marca », le terme « Braut » provient du nom de famille de sa mère, Gre Marita Braut, ancienne joueuse de rugby à VII norvégienne. En apposant ce patronyme sur son maillot, le buteur rend ainsi hommage à ses deux parents.

Le média ibérique précise que ce genre de changement est courant dans le sport, où de nombreux athlètes choisissent de représenter les deux branches de leur famille à travers leurs noms de famille, et souligne que l’avant-centre utilise déjà régulièrement son nom complet sur les réseaux sociaux.

Prochain rendez-vous mardi prochain face au Sénégal, puis vendredi 23 juin contre la France pour clore la phase de groupes.