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Florian WirtzImago

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Un geste d’extrême droite aurait été effectué lors du match Allemagne - Curaçao. La FIFA a ouvert une enquête sur un individu

Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
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Shaun Evans, l’arbitre vidéo australien de la rencontre Allemagne – Curaçao (7-1), encourt une sanction. La FIFA a ouvert une enquête sur un geste de la main qu’il aurait effectué avant la rencontre de Coupe du monde.

Avant chaque rencontre de la Coupe du monde 2026, l’équipe vidéo est présentée aux téléspectateurs. Une séquence filmée d’Evans est devenue virale sur Internet.

On y voit l’Australien effectuer un signe de la main associé à des groupes d’extrême droite.

Il s’agit du geste dit « OK » : trois doigts tendus forment un « W », tandis que le pouce et l’index forment un « P », symbolisant ensemble l’expression « White Power ».

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Un porte-parole de la FIFA a confirmé à The Athletic l’ouverture d’une enquête sur l’arbitre.

Âgé de 38 ans, l’arbitre n’est toutefois pas encore considéré comme coupable, car ce geste est également un emoji courant parfois employé à la légère.

L’Allemagne a facilement remporté la rencontre 7-1. Après la match, un autre moment fort a également circulé sur les réseaux sociaux.

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