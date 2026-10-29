Un geste agressif après un but de Kylian Mbappé lors du Clásico pourrait coûter 60 000 euros à un supporter du FC Barcelone

Les Mossos d’Esquadra, la police catalane, ont identifié le supporter du FC Barcelone qui a tenté de frapper Eduardo Camavinga et d’autres joueurs du Real Madrid avec une hampe de drapeau, comme le rapporte notamment MARCA. Les Mossos d’Esquadra ont déposé une plainte officielle contre cet homme, qui risque une amende pouvant atteindre 60 000 euros. LaLiga a également ouvert une procédure.

Lors du Clásico de dimanche dernier, le Real Madrid a pris l’avantage 1-2 à la 87e minute au Camp Nou. Grâce à sa superbe passe décisive, Camavinga a été à l’origine du but crucial et victorieux de Kylian Mbappé. Il était donc ravi de ce but.

En célébrant le but, Camavinga et ses coéquipiers se sont retrouvés contre les panneaux derrière le but. Juste derrière se trouvaient des stadiers et des photographes ; les supporters du FC Barcelone les plus proches étaient assis quelques mètres plus loin. L’un d’eux a tenté de frapper les joueurs du Real avec sa hampe de drapeau et y est parvenu.

Camavinga a été légèrement touché. Aurélien Tchouaméni a alors placé sa main devant le visage de son compatriote pour le protéger. Denzel Dumfries a lui aussi vu ce qui se passait et a tenté de calmer les esprits.

« Le rapport de police a été établi sur la base de la loi sur le sport », écrit MARCA. « Si l’infraction est considérée comme “grave”, l’amende peut aller de 3 000 à 60 000 euros. L’incident sera probablement qualifié ainsi, puisqu’aucun dommage n’a été causé. »

« Si l’infraction est considérée comme “très grave”, l’amende peut aller de 60 001 à 650 000 euros. » L’homme ne semble pas devoir craindre une amende de cette catégorie, même si son geste pourrait donc lui coûter 60 000 euros.

Une interdiction d’accès aux enceintes sportives d’une durée de six mois à deux ans peut également lui être infligée si son affaire est effectivement qualifiée de « grave ». Si elle est jugée « très grave », cette durée serait de deux à cinq ans.

Outre les Mossos d’Esquadra, LaLiga s’est également saisie de l’incident. L’organisateur du championnat a porté les faits devant la commission de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF).