Medhi Benatia, ancienne star du Maroc, figure parmi les candidats au poste de directeur sportif d'un grand club européen, quelques mois après son départ de l'Olympique de Marseille.

Benatia, ancien conseiller sportif puis directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a quitté son poste en mai dernier, à l'issue d'une saison extrêmement mouvementée avec le club.

L'ancien international marocain avait annoncé son départ en février, avant de revenir sur sa décision et de poursuivre l'aventure jusqu'à la fin de la saison.

Depuis, l'ancien défenseur central travaille comme consultant sportif sur la chaîne Canal+, mais il n'a pas exclu de se lancer dans un nouveau projet dans le monde du football.

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Le retour de Benatia dans les clubs pourrait se faire par l'Italie, un pays que Medhi connaît bien, puisqu'il y a déjà joué avec l'Udinese, la Roma et la Juventus.

Le site « Foot Mercato » a rapporté, citant le journaliste espagnol Matteo Moretto, que le Milan AC étudie plusieurs candidats pour sa direction sportive.

Moretto a précisé sur YouTube : « Jusqu'à présent, aucun nom ne s'est imposé comme candidat principal, mais d'autres entretiens et prises de contact sont prévus dans les semaines à venir. »

Il a poursuivi : « J'aimerais mettre brièvement en lumière le parcours de Medhi Benatia, ancien défenseur et ancien directeur sportif de Marseille, qui serait ravi de revenir travailler en Italie, un pays qu'il connaît bien. »

Il a ajouté que le Marocain est ouvert à l'idée de rejoindre le Milan AC, si le club prenait contact avec lui.

Rappelons que le Milan AC cherche à restructurer sa direction sportive depuis le départ d'Igli Tare, limogé par le propriétaire du club Gerry Cardinale fin mai, après l'échec du club à se qualifier pour la Ligue des champions.