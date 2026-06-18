Un club saoudien a lancé la course aux transferts des équipes de la Ligue Roshen en prévision de la Coupe du monde 2026, programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Plusieurs clubs de la Ligue Roshen avaient déjà manifesté leur intérêt pour le tournoi, afin de recruter des joueurs qui s’y illustreront.

Selon le journaliste saoudien Khudair Al-Barak, spécialiste de la première division saoudienne (Yellow League), le club d’Al-Dir’iya, tout juste promu en Roshen League, a d’ailleurs déjà finalisé le premier de ces transferts.

Dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », Al-Barak a indiqué que le club d’Al-Dir’iya avait recruté un gardien de but international ayant joué un rôle clé au sein de la sélection de son pays lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, sans toutefois révéler son identité.

Al-Dir'iya vise des renforts de choix pour briller lors de sa première saison dans l’élite, après avoir décroché sa montée aux dépens d’Al-Ula lors de la finale des barrages en mai dernier.